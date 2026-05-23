Firma letos obdržela přibližně 50 objednávek. To je více, než kolik obvykle zaznamená za celý rok.
„Vyrábíme je ručně. V současné době nestačíme vyrábět dostatečně rychle. Žádáme naše zákazníky, aby počkali dva až tři měsíce,“ řekl agentuře AFP prezident společnosti Júdži Óta. Podle něj poptávka souvisí s rozšiřujícím se povědomím o opatřeních proti medvědům, přičemž zákazníci dospívají k názoru, že roboti společnosti jsou účinní.
Společnost Ohta uvedla tento produkt na trh v roce 2016 s cílem zabránit škodám na zemědělských plodinách způsobeným jeleny, divočáky a právě medvědy. Zpočátku se dočkala jen posměchu, podle kritiků šlo jen o reklamu. Od té doby prodala přibližně 380 robotů.
Jeden stroj stojí v přepočtu čtyři tisíce dolarů (přes 83 tisíc korun) a více. Obsahuje baterii, solární panel, senzory, reproduktory a přehrává více než 50 druhů nahraných zvuků, včetně lidských hlasů a elektronických ruchů, které jsou slyšitelné až na vzdálenost jednoho kilometru. Robot též umí otáčet hlavou ze strany na stranu. Vybavený je děsivě působícíma LED očima, na ocasu má modré LED diody. Je též pokrytý srstí, aby působil jako skutečný vlk.
„Našimi hlavními zákazníky bývali farmáři, ale nyní dostáváme objednávky ze staveb a golfových hřišť,“ podotýká prezident společnosti. „To naznačuje, že se medvědi objevují v oblastech obývaných lidmi.“
Firma se pokouší robota vylepšit tím, že mu dodává kola, aby mohl pronásledovat zvířata a hlídkovat na vybraných trasách. Ohta také plánuje vyvinout přenosnou verzi pro turisty, rybáře a školáky a zároveň zkoumá využití kamer s umělou inteligencí pro budoucí modely.
V letech 2025 a 2026 zabili medvědi 13 lidí, což je dvojnásobek předchozího maxima. Úřady hlásí přes 50 tisíc případů, kdy lidé zpozorovali medvědy; někteří se potulovali i v blízkosti škol, supermarketů či lázní.
Počet odchycených a následně utracených medvědů se oproti předchozímu roku téměř ztrojnásobil na 14 601 kusů, což je také rekord. Podle odborníků lze jejich zvýšený výskyt přisoudit tomu, že se probouzejí ze zimního spánku, a také depopulaci venkovských oblastí.