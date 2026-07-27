„Za dnešní volno jsem byla opravdu vděčná. Poprvé po dlouhé době jsem se vyspala celých pět hodin (od chvíle, kdy jsem se stala premiérkou, se běžně pohybuji mezi nulou a třemi hodinami spánku),“ napsala japonská premiérka v pondělí na síti X po prodlouženém víkendu, kdy obyvatelé ostrovního státu oslavovali Den moře a užívali si volného dne.
Obdivovatelka britské Železné lady Margaret Thatcherové je svým workoholismem známá a už loni na podzim Japonce pobouřila historka, že poradu se svým týmem svolala na tři hodiny ráno. Přesto je tento příspěvek znovu nadzvedl. Premiérka si v něm kromě jiného postěžovala na to, že byla v poslední době absolutně zavalená povinnostmi a až do ranních hodin vyřizovala tisíce e-mailů a pročítala vládní dokumenty.
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V zemi, jež má samostatný pojem pro smrt z přepracování, mnozí její slova považují za necitlivá a potenciálně nebezpečná. „Od premiérky očekávám, že bude ve stoprocentní kondici,“ napsal podle portálu Diamond Online jeden z uživatelů sítě X. Další zdůrazňovali, že nevyspání není něco, čím by se měl kdokoliv chlubit. „Mnohem víc mě znepokojuje, že v takovém stavu činí důležitá rozhodnutí,“ zaznělo také.
Poslanec za opoziční Centristickou reformní alianci Tóru Kunišige například prohlásil, že dlouhodobý nedostatek spánku u premiérky může představovat „riziko pro řízení státu v době krize“.
Kritiku přiživily i další odstavce premiérčina pondělního příspěvku. „Odpoledne jsem se konečně pustila do věcí, které jsem dlouho odkládala. Vyžehlila jsem velkou hromadu vypraných kapesníků a kostýmkových halenek, zašila jsem si rozpáraný lem sukně a připevnila uvolněný knoflík na saku. Žehlení mi nikdy moc nešlo a zabírá mi spoustu času, takže jsem ho pořád odkládala,“ svěřila se pětašedesátiletá Takaičiová.
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„Výsledkem bylo, že mi už skoro nezbývaly halenky ke kostýmům. Teď už mám dost kapesníků i oblečení až do konce parlamentního zasedání a od zítřka se můžu znovu naplno pustit do práce!“ dodala, což další poslanec Júičiró Tamaki z opoziční Demokratické strany pro lid okomentoval slovy, že „by měla svůj drahocenný čas věnovat úkolům, které může vykonávat pouze premiérka“.
Doporučil jí také, aby se úkoly, jako je cídění koupelny, mytí nádobí nebo praní, naučila delegovat na někoho jiného. „Myslím si, že by měla více odpočívat. Proč jí její okolí neposkytne větší podporu, aby se pohybovala v prostředí, v němž by mohla činit důležitá rozhodnutí s čistou hlavou?“ nadnesl. Další opoziční politik podle portálu The Mainichi zase podotkl, že „jen málokdy viděl, aby premiér nějaké země dával tak okázale najevo, že nespí“.
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Češi si nicméně na jednoho premiéra možná vzpomenou. Současný předseda vlády Andrej Babiš rovněž patří k těm, kteří workoholismus považují za svou dobrou vlastnost. V minulosti se nechal slyšet, že spí kolem pěti hodin denně a během jedné z vládních krizí Blesku řekl: „Spal jsem tři hodiny, takže se neflákám a pracuju pro Českou republiku.“
Na obranu Takaičiové později vystoupilo několik jejích stranických kolegů. Jeden zdroj z vládní Liberálně-demokratické strany (LDP) třeba vzkázal: „Je z toho cítit jistá netrpělivost. Jak premiérka pracuje, posoudí historie. Důležité bude, zda má dostatek spolupracovníků, kterým může důvěřovat a kterým může svěřit práci.“ I publikace, ve které před lety představil své vize, se ostatně jmenuje O čem sním, když náhodou spím.
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Vládní tajemník Minoru Kihara nicméně ujistil, že šéfka kabinetu chápe důležitost rovnováhy osobního a pracovního života. List The Times pak dodává, že popularita Takaičiové v poslední době klesla. Image jí pokazil třeba kontroverzní zákon o nástupnictví v japonské císařské rodině, který trůn upírá ženám a místo nich chce řešit nedostatek vhodných nástupců vzdálenými příbuznými vládnoucího klanu.