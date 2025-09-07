Japonský premiér po roce ve funkci přišel o většinu a rezignoval

Autor: ,
  11:27
Japonský premiér Šigeru Išiba oznámil rezignaci. Ve funkci strávil necelý rok, vládní koalice během té doby ztratila většinu v parlamentu.
Japonský premiér Šigeru Išiba (11. listopadu 2024)

Japonský premiér Šigeru Išiba (11. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Japonský premiér Šigeru Išiba, druhý zleva, přijíždí na místo konání...
Japonský premiér Šigeru Išiba vítá prezidenta Petra Pavla.
Americký prezident Donald Trump se v pátek sešel s japonským premiérem Šigerou...
Americký prezident Donald Trump se v pátek sešel s japonským premiérem Šigerou...
17 fotografií

Připravujeme podrobnosti.

Témata: Šigeru Išiba

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
