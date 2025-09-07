Připravujeme podrobnosti.
Japonský premiér po roce ve funkci přišel o většinu a rezignoval
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...
Influencer boží se dočkal svatořečení, papež dal mileniálům prvního světce
Papež Lev XIV. při kanonizační mši ve Vatikánu prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii a kterému se přezdívá „Influencer boží“, píší agentury AFP a...
Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů
Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se...
Klekánice už straší Rusy na Donbasu. Ukrajinští vojáci dostali český bomber
Může sloužit jako lehký bombardér, pro zásobování vojáků v zákopech, ale také jako retranslátor signálu pro malé kamikaze drony. Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti převzali českou multikoptéru s...
Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům
Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je...
„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán
V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého...
Ukrajinci v noci zasáhli ropovod Družba, Rusko poprvé trefilo úřad ukrajinské vlády
Ukrajina v noci na neděli zasáhla ropovod Družba v ruské Brajnské oblasti, uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi. Rusové v noci na Ukrajinu zaútočili 805 drony, devíti střelami...
Nekompetentní a pomýlený. Kennedy je hrozbou pro Američany, tvrdí jeho rodina
Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší je podle své rodiny hrozbou pro zdraví každého Američana. Jeho sestra a synovec v pátek vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné uvádí, že by měl...
Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii
Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým momentem se však skrývá příběh hlubokého přátelství přervaného válkou. Fotografie Ladislava...
Hrozí genetické vady i incest. Kontrola dárců spermatu a vajíček však u nás vázne
Pořídit si dítě „ze zkumavky“ může mít kromě radosti i úskalí. Může se stát, že po světě bude běhat několik jeho sourozenců. V horším případě stovky i tisíce. V Nizozemsku se nedávno provalilo, že...
Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky
Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...
Jako za Stalina. Na Krymu teď bez procesů mizí i matky s dětmi, říká aktivista
Rusové proměnili Krym v místo bez zákonů. Lidé tam beze stopy mizí. Do tajných věznic na poloostrově převážejí i obyvatele nově okupovaných ukrajinských území. Znepokojivým trendem je, že mezi těmito...
Londýnská policie zatkla stovky lidí podporujících propalestinské teroristy
Londýnská policie zatkla zhruba 425 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů.