Zabil a okradl na Okinawě dvakrát starší ženu. Podezřelým je americký mariňák

Japonská premiérka Sanae Takaičiová incident označila za brutální a ohavný a uvedla, že japonská vláda u Spojených států vznesla protest. V ostrovní prefektuře Okinawa je početná přítomnost amerických vojsk dlouhodobě citlivým tématem.
Podezřelým ze zabití Anny Jagiové a ukradení její peněženky v hotelu ve městě Naha v brzkých sobotních hodinách je Devin Ballard, který sloužil na letecké základně Futenma, uvedla policie prefektury. Podezřelý podle ní obvinění odmítá.
Ballard byl na záznamu bezpečnostní kamery spatřen, jak vchází s Jagiovou do hotelu, který však opustil sám. Žena byla v sobotu nalezená mrtvá. Podle policie byla uškrcena.
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„Hluboce litujeme, že došlo k tak brutálnímu a ohavnému činu. Japonská vláda vznesla silný protest u americké strany,“ napsala Takaičiová na sociální síti X s tím, že vláda od USA požaduje spolupráci s vyšetřováním.
„Případ je velmi šokující a hrůzný pro obyvatele Okinawy, kteří jsou už tak nuceni žít v blízkosti amerických základen,“ řekl novinářům nově zvolený guvernér prefektury Genta Kodža. „Je to naprosto neodpustitelné a jsme rozhořčení“.
Disciplína a vzdělávání amerických vojáků vůbec nefunguje, řekl Kodža s odkazem na opatření, které armáda Spojených států přijala v reakci na případy sexuálního napadení, v nichž byli obviněni američtí vojáci.
V prosinci 2004 japonský soud uložil příslušníkovi amerického letectva pětiletý trest za únos a sexuální napadení nezletilé dívky.
V Japonsku je rozmístěno přibližně 50 tisíc příslušníků americké armády v rámci bilaterální dohody. Přibližně polovina z nich je na Okinawě, jejíž strategický význam v rámci americko-japonského spojenectví roste v souvislosti s napětím ve vztazích s Čínou.
Okinawané si však dlouhodobě stěžují na hluk, znečišťování ovzduší a trestnou činnost spojené s americkými základnami. Zločiny amerických vojáků komplikují vztahy mezi japonskou vládou a správou Okinawy.
Nejnovější případ přichází v době, kdy kabinet Takaičiové usiluje o navýšení japonské vojenské přítomnosti na Okinawě s cílem posílit spolupráci s americkou armádou.