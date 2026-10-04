Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zabil a okradl na Okinawě dvakrát starší ženu. Podezřelým je americký mariňák

Autor: ,
  19:27

Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: AP

Japonská policie v neděli v prefektuře Okinawa zatkla 20letého příslušníka americké námořní pěchoty kvůli podezření z vraždy a okradení 39leté Japonky, píší tiskové agentury s odvoláním na policejní prohlášení.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová incident označila za brutální a ohavný a uvedla, že japonská vláda u Spojených států vznesla protest. V ostrovní prefektuře Okinawa je početná přítomnost amerických vojsk dlouhodobě citlivým tématem.

Podezřelým ze zabití Anny Jagiové a ukradení její peněženky v hotelu ve městě Naha v brzkých sobotních hodinách je Devin Ballard, který sloužil na letecké základně Futenma, uvedla policie prefektury. Podezřelý podle ní obvinění odmítá.

Ballard byl na záznamu bezpečnostní kamery spatřen, jak vchází s Jagiovou do hotelu, který však opustil sám. Žena byla v sobotu nalezená mrtvá. Podle policie byla uškrcena.

Střelec v USA bezhlavě pálil u silnice na auta i lidi. Zastavil ho bývalý mariňák

„Hluboce litujeme, že došlo k tak brutálnímu a ohavnému činu. Japonská vláda vznesla silný protest u americké strany,“ napsala Takaičiová na sociální síti X s tím, že vláda od USA požaduje spolupráci s vyšetřováním.

„Případ je velmi šokující a hrůzný pro obyvatele Okinawy, kteří jsou už tak nuceni žít v blízkosti amerických základen,“ řekl novinářům nově zvolený guvernér prefektury Genta Kodža. „Je to naprosto neodpustitelné a jsme rozhořčení“.

Disciplína a vzdělávání amerických vojáků vůbec nefunguje, řekl Kodža s odkazem na opatření, které armáda Spojených států přijala v reakci na případy sexuálního napadení, v nichž byli obviněni američtí vojáci.

V prosinci 2004 japonský soud uložil příslušníkovi amerického letectva pětiletý trest za únos a sexuální napadení nezletilé dívky.

V Japonsku je rozmístěno přibližně 50 tisíc příslušníků americké armády v rámci bilaterální dohody. Přibližně polovina z nich je na Okinawě, jejíž strategický význam v rámci americko-japonského spojenectví roste v souvislosti s napětím ve vztazích s Čínou.

Okinawané si však dlouhodobě stěžují na hluk, znečišťování ovzduší a trestnou činnost spojené s americkými základnami. Zločiny amerických vojáků komplikují vztahy mezi japonskou vládou a správou Okinawy.

Nejnovější případ přichází v době, kdy kabinet Takaičiové usiluje o navýšení japonské vojenské přítomnosti na Okinawě s cílem posílit spolupráci s americkou armádou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Zabil a okradl na Okinawě dvakrát starší ženu. Podezřelým je americký mariňák

ilustrační snímek

Japonská policie v neděli v prefektuře Okinawa zatkla 20letého příslušníka americké námořní pěchoty kvůli podezření z vraždy a okradení 39leté Japonky, píší tiskové agentury s odvoláním na policejní...

4. října 2026  19:27

Na jihu Čech zasahovali u dvou nehod. Letadlo vyjelo z dráhy a spadl parašutista

(ilustrační foto)

Policisté v neděli na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád parašutisty v Blažejově na Jindřichohradecku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, výsadkář si při...

4. října 2026  19:25

U Starého Pelhřimova zemřel motorkář, policie hledá svědky

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě u Pelhřimova zemřel v neděli po poledni motocyklista. Tragická nehoda se stala na silnici I/19 ve směru od Humpolce na Tábor mezi čerpací stanicí Shell a Starým Pelhřimovem.

4. října 2026  19:17

Na Havlíčkobrodsku spadlo ultralehké letadlo, zraněný je pilot

ilustrační snímek

Při nehodě ultralehkého letadla se v neděli odpoledne v Havlíčkově Brodě zranil pilot. Zřejmě nezvládl přistávací manévr a dopadl s letadlem zhruba dvě stě metrů od přistávací plochy na golfové...

4. října 2026  19:15

Festival Sportfilm zná vítěze, hlavní cenu získal snímek o tragédii na stadionu

Jednu z festivalových cen předala olympijská vítězka Zuzana Maděrová.

Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec zná vítěze svého 29. ročníku. Hlavní cenu získalo belgicko-nizozemsko-německé drama Heysel 85 režisérky Teodory Any Mihai.

4. října 2026  18:31

Plastika v životní velikosti i věznice. Kde všude si připomínají Václava Havla?

„Celá socha stojí na autentických dokumentech z doby od 60. let až po 90. léta....

Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny. První český prezident, dramatik a disident zanechal svou stopu nejen v politice a kultuře, ale také na mapě Česka. Jeho jméno nesou školy, náměstí,...

4. října 2026  17:32

Kvůli protestům středoškoláků bude v pondělí zavřeno až 500 škol ve Francii

Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného...

Kvůli bouřlivým studentským protestům bude v pondělí částečně či zcela zrušena výuka na čtyři sta až pět set středních školách ve Francii, oznámil v neděli ministr školství Édouard Geffray.

4. října 2026  17:28

Exprezident, hrabě i stand-up komička. Slavní podpořili své favority do voleb

Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do Senátu. Součástí jeho...

Herec Ondřej Vetchý, bývalý prezident Miloš Zeman nebo hrabě František Kinský. I letos se někteří kandidáti do komunálních a senátních voleb mohou těšit z podpory známých osobností. Redakce iDNES.cz...

4. října 2026  17:03

Rudé trenýrky jako ochrana před voyeury? Na Oktoberfestu si to opravdu někdo myslí

Atrakce Čertovo kolo oslavila na mnichovském Oktoberfestu 117 let.

Provozovatelka oblíbené atrakce Teufelsrad (Čertovo kolo) na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je tak ochránila před voyeury. Vlivem rychlosti a pohybu...

4. října 2026  17:03

Pandora otevřela největší šperkařskou továrnu světa. Pohání ji udržitelná energie

Nová továrna Pandory ve Vietnamu zaměstnává 7 000 lidí a zvýší výrobní kapacitu...

Dánská firma Pandora otevřela ve Vietnamu největší výrobnu šperků na světě. Továrna za 150 milionů dolarů je poháněna výhradně energií z obnovitelných zdrojů a využívá stoprocentně recyklované...

4. října 2026

ŘSD otevřelo po opravě sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce, omezení skončilo

ilustrační snímek

Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice...

4. října 2026  16:52

VIDEA TÝDNE: Zpackaná poprava, drama v oblacích a konec pátrání i nadějím

Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...

Je nedělní odpoledne a to je čas, kdy vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí uplynulého týdne na webu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujal případ zpackané popravy v americkém státě Tennessee....

4. října 2026  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.