Zlato od návštěvníků, stříbro pro maskota. Česko bodovalo na Expu v Ósace

David Chuchma
  16:37
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace si připsal významný úspěch. V prestižní soutěži World Expolympics získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a stříbro za maskota Reného. V silné konkurenci pavilonů z celého světa potvrdil, že česká kreativita dokáže oslovit odborníky i veřejnost.
Český pavilon na Expo 2025 získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a...

Český pavilon na Expo 2025 získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a stříbro za maskota Reného v prestižní soutěži World Expolympics (23. září 2025) | foto: Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025, Adam Baranowski

Český pavilon na Expo 2025 získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a...
Český pavilon na Expo 2025 získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a...
Český pavilon na Expo 2025 získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a...
Český maskot René pózuje s oficiálním maskotem Expo 2025 Myaku–Myaku (23. září...
32 fotografií

O prvenství v kategorii People’s Choice rozhodovali odborníci i návštěvníci výstavy, kteří českému pavilonu dali nejvíce hlasů. Za sebou tak nechal i země jako Francie, Kanada, Německo či Spojené státy.

„Nesmírně si vážíme všech ocenění, ale největší radost mám právě z vítězství v kategorii People’s Choice, která hodnotí všechny prvky dohromady – architekturu, expozici, technologie i doprovodný program,“ uvedl generální komisař české účasti Ondřej Soška.

Český pavilon z Ósaky pro Hradec zadarmo nebude, město chce smlouvat o ceně

Druhé místo v kategorii Best Pavilion Mascot patří maskotovi Renému, který zaujal porotu svou originalitou, barevností i propojením s historií. René má dvě podoby – první je skleněná plastika Reného Roubíčka z Expo 1970, druhá pak nově navržená postavička inspirovaná japonskou estetikou „kimokawaii“.

Zelená barva odkazuje na uranové sklo, s nímž Roubíček pracoval jako jeden z prvních na světě. Postava se po svém představení stala hitem na sociálních sítích a inspirovala vlnu fanouškovské tvorby s milionovými zhlédnutími.

Český pavilon na Expo 2025 navštívil více než milion zájemců, výstava pomalu končí

Český pavilon se prosadil i v dalších kategoriích – obsadil čtvrté místo mezi malými pavilony a pátou příčku v prezentaci Ballet of Tomorrow i v soutěži o nejlepší tým. Podle výkonného ředitele Experiential Design Authority Travise Stantona letošní ocenění ukazují, jak lze pomocí zážitkového designu spojovat lidi, kultury a myšlenky.

Že táhne pivo a sklo? Nevadí, jsou to emoce, říká český šéf pro Expo

O výsledcích soutěže rozhodovala mezinárodní porota složená z odborníků z oblasti architektury, výstavnictví či interaktivního designu. Významnou roli však sehrála i veřejnost, jejíž hlasy přinesly Česku nejcennější zlatou medaili.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Pavel: OSN zlepšila svět, ale při ruské agresi proti Ukrajině neplní své poslání

Organizace spojených národů změnila bezpočet životů a položila základy pro lepší a humánnější svět, řekl ve středu před Valným shromážděním český prezident Petr Pavel. OSN zůstává jedinou institucí,...

24. září 2025  16:55

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece...

24. září 2025  16:46

Místo boha čiré peklo. Nejtragičtější pouť do Mekky stála život 2 400 lidí

Měl to být vrchol radosti a usmíření. Před deseti lety se však pouť do Mekky proměnila v horor a čiré peklo. V tlačenici v údolí Miná bylo ušlapáno 2 400 lidí. Aby se tragédie při každoročním...

24. září 2025  16:45

Zlato od návštěvníků, stříbro pro maskota. Česko bodovalo na Expu v Ósace

Od našeho zpravodaje v Japonsku Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace si připsal významný úspěch. V prestižní soutěži World Expolympics získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a stříbro za maskota...

24. září 2025  16:37

Itálie posílá válečnou loď na pomoc flotile Thunbergové mířící do Gazy

Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy tvrdí, že se jejich lodě staly v noci na středu terčem útoků bezpilotních prostředků a rušení komunikace. Útok odsoudily Evropská unie i...

24. září 2025  16:35

Konečnou rozhodnutí Ústavního soudu těší. Teď přepíšeme politickou mapu, říká

Zamítnutí stížnosti Volt Česko na nepřiznané koalice přivítala lídryně Stačilo! Kateřina Konečná, podle které už nemůže její hnutí nikdo zpochybnit. Strana Volt Česko míní, že stále jde o neférový...

24. září 2025,  aktualizováno  16:24

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne na mnoho hodin uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku...

24. září 2025  14:09,  aktualizováno  16:20

Vítězem je Volt. Stížnosti na koalice stranu dostaly do první ligy, míní politolog

Ústavní soud ve středu oznámil, že zamítl stížnosti na „skryté“ koalice Stačilo! a SPD. Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v rozhovoru pro...

24. září 2025  16:17

Neviděl, ale Korán uměl nazpaměť. Zemřel velký muftí Saúdské Arábie

V úterý zemřel velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch, který byl více než 20 let nejvyšší náboženskou autoritou této sunnitské monarchie. Do čela rady vysokých učenců, vládního orgánu, jenž má na...

24. září 2025  16:05

OBRAZEM: Tady i straší! Tisíce dýní v halloweenském areálu tvoří fascinující svět

Bezmála čtyři tisíce dýní tvoří kulisy osobité atrakce v Drnholci na Břeclavsku. Na prostoru dvou hektarů tam své brány každoročně na podzim otvírá Svět dýní, dokreslující sychravou „halloweenskou“...

24. září 2025  16:01

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

„Politici-důchodci nejsou tak způsobilí.“ Do Sněmovny chce rekordní počet mladých

Premium

Je jim sotva třicet, přesto chtějí rozhodovat o budoucnosti Česka. Počet mladých kandidátů do Sněmovny je letos rekordní a některé strany je dokonce staví vysoko na kandidátky. Doufají, že díky...

24. září 2025

Exkancléř Mynář chce po státu za trestní stíhání odškodné 1,9 milionu

Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář požaduje po ministerstvu spravedlnosti odškodné ve výši 1,9 milionu korun za stíhání v kauze údajného dotačního podvodu při stavbě penzionu v Osvětimanech na...

24. září 2025  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.