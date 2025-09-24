Zlato od návštěvníků, stříbro pro maskota. Česko bodovalo na Expu v Ósace

O prvenství v kategorii People’s Choice rozhodovali odborníci i návštěvníci výstavy, kteří českému pavilonu dali nejvíce hlasů. Za sebou tak nechal i země jako Francie, Kanada, Německo či Spojené státy.
„Nesmírně si vážíme všech ocenění, ale největší radost mám právě z vítězství v kategorii People’s Choice, která hodnotí všechny prvky dohromady – architekturu, expozici, technologie i doprovodný program,“ uvedl generální komisař české účasti Ondřej Soška.
Druhé místo v kategorii Best Pavilion Mascot patří maskotovi Renému, který zaujal porotu svou originalitou, barevností i propojením s historií. René má dvě podoby – první je skleněná plastika Reného Roubíčka z Expo 1970, druhá pak nově navržená postavička inspirovaná japonskou estetikou „kimokawaii“.
Zelená barva odkazuje na uranové sklo, s nímž Roubíček pracoval jako jeden z prvních na světě. Postava se po svém představení stala hitem na sociálních sítích a inspirovala vlnu fanouškovské tvorby s milionovými zhlédnutími.
Český pavilon se prosadil i v dalších kategoriích – obsadil čtvrté místo mezi malými pavilony a pátou příčku v prezentaci Ballet of Tomorrow i v soutěži o nejlepší tým. Podle výkonného ředitele Experiential Design Authority Travise Stantona letošní ocenění ukazují, jak lze pomocí zážitkového designu spojovat lidi, kultury a myšlenky.
O výsledcích soutěže rozhodovala mezinárodní porota složená z odborníků z oblasti architektury, výstavnictví či interaktivního designu. Významnou roli však sehrála i veřejnost, jejíž hlasy přinesly Česku nejcennější zlatou medaili.