Ostrov Hašima býval díky těžbě uhlí motorem japonského hospodářství a strojem na peníze pro koncern Mitsubishi. Zároveň se však stal symbolem vykořisťování: dělníci i váleční zajatci dřeli v šachtách, umírali při sesuvech a výbuších, jejich životy byly obětovány zisku. Od roku 2005 je ostrov na seznamu světového dědictví UNESCO a natáčela se tu bondovka Skyfall. Mitsubishi se nyní snaží zachovat jeho podobu pro budoucí generace. Chce zpevnit zdi a ostrov lépe zpřístupnit. Také na něm plánuje vybudovat výzkumnou stanici.
Autor: ČTK
Hašima mající rozlohu 6,3 hektaru byla uzavřeným betonovým světem bez zeleně, obehnaným mohutnými zdmi. Ubytovací domy stály těsně vedle sebe, ulice byly úzké, život se odehrával mezi směnami. V malých místnostech přespávaly celé rodiny dělníků, sprchy a jídelny byly společné.
Ve druhé polovině 19. století byl na Hašimě postaven systém šachet sahajících do hloubky desítek metrů. Těžké stroje a šikovné ruce skotského obchodníka Thomase B. Glovera umožnily hlubinnou těžbu. Brzy se ostrov změnil v průmyslové srdce, kde se dřelo od rána do večera bez větších bezpečnostních standardů.
Ostrov získal přezdívku Gunkanjima – Opevněný ostrov nebo Bitevní loď – poté, co se z jeho horizontu po odtěžení ztratila hora a objevila se rozlehlá betonová zástavba. Stavby byly navrženy tak, aby odolaly tajfunům, zemětřesením i tsunami, přesto skrývaly temnou historii práce a utrpení.
Během válek 20. století Hašima dodávala uhlí i válečnému průmyslu. V šachtách pracovali váleční zajatci a pracovní síly z okupovaných území, zejména Koreje. Podmínky byly kruté: závaly, průpady, utopení; statistiky neúprosně ukazovaly desítky až stovky obětí ročně v důsledku nebezpečné práce pod zemí.
Obyvatelé pevniny o něm mluvili zřídkakdy; Hašima byla nepříjemným dokladem ceny japonského rozvoje. Betonový kolos ve Východočínském moři se stal jakýmsi plovoucím svědomím – masovým hrobem a symbolem otrocké práce i průmyslového bezohledného zisku, který stál lidské životy.
Osud ostrova změnil na počátku 19. století nález uhlí. Rodina Fukahori získala nad surovinou monopol, obchod se rozšířil a přístav Nagasaki se stal klíčovým odbytištěm. S uhlím přišlo i bohatství, moderní těžební zařízení a zájem zahraničních obchodníků, kteří sem dopravovali parníky a poptávku.
Firma Mitsubishi ostrov převzala v 70. letech 19. století a postavila na něm svůj věhlas. Uhlí se stalo pro rostoucí Japonsko strategickou surovinou. Společnost dokázala těžbu centralizovat a zefektivnit, ale zároveň tím upevnila i systém, který lehce přehlížel cenu lidského utrpení a bezpečnost dělníků pod tlakem zisku.
Život na ostrově byl organizovaný jako hodinový stroj: třísměnný provoz, společné služby, malé byty, společné toalety. Lidé žili a spali v kompaktním prostoru, kde soukromí bylo vzácné. Lodě přivážely zásoby a odvážely uhlí i nové pracovní síly – a s nimi i další lidské příběhy plné bolesti.
V meziválečném a válečném období rostly šachty do hloubky až 199 metrů pod hladinou. Těžba byla intenzivní: v roce 1941 se vytěžily stovky tisíc tun uhlí, které pohánělo japonský průmysl. Výsledky ekonomické síly však stály na utrpení: mnoho pracovníků se na pevninu nikdy nevrátilo.
Na ostrově vyrostly betonové kolosy: devítipatrová ubytovací budova ve tvaru písmene E, obchody, škola, nemocnice, divadlo. Přesto to nebylo město radosti; dominoval mu chaos úzkých uliček a nedostatek prostoru. Pašování hlíny do květináčů se stalo malým aktem odporu lidí, kteří toužili po kousku zeleně.
V roce 1974 byla těžba oficiálně ukončena a ostrov opuštěn. Poslední obyvatelé odpluli 20. května; Hašima zůstala prázdným betonovým městem. Během správy Mitsubishi bylo vytěženo přes 16,5 milionu tun uhlí ; desetiletí průmyslového provozu však zanechala nezhojené rány.
