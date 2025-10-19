OBRAZEM: Ostrovní betonové peklo živilo Japonsko. Teď dějiště bondovky zachraňují

Ostrov Hašima býval díky těžbě uhlí motorem japonského hospodářství a strojem na peníze pro koncern Mitsubishi. Zároveň se však stal symbolem vykořisťování: dělníci i váleční zajatci dřeli v šachtách, umírali při sesuvech a výbuších, jejich životy byly obětovány zisku. Od roku 2005 je ostrov na seznamu světového dědictví UNESCO a natáčela se tu bondovka Skyfall. Mitsubishi se nyní snaží zachovat jeho podobu pro budoucí generace.
Hašima

Hašima

