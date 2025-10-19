|
OBRAZEM: Ostrovní betonové peklo živilo Japonsko. Teď dějiště bondovky zachraňují
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...
Řev v Oválné pracovně. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse
Statistici názorových otoček Donalda Trumpa si mohou udělat další čárku. Páteční setkání s Volodymyrem Zelenským se údajně opět zvrhlo v hádku, americký prezident prý toho ukrajinského tlačil k...
Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi
Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...
Třetina startupů zvažuje odchod z Česka. Vadí jim daně i papírování, říká průzkum
Našemu růstu brání hlavně daňové zatížení, administrativa a regulace pracovněprávních vztahů, shrnuli zástupci tuzemské startupové scény. Třetina startupů kvůli tomu dokonce zvažuje odchod z Česka....
Žena v Úvalech bodla manžela nožem do hrudi, policisté ji zadrželi
Manželská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého partnera nožem. Dvaašedesáti letý muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ...
Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové
Vyjednávání o možné budoucí vládě pokračuje. Hlavní aktér a pravděpodobný příští premiér, šéf hnutí ANO Andrej Babiš, si však vzal na několik dní dovolenou. V novém videu na sociální síti ujistil, že...
Rozsudek po osmi letech. Za obří požár haly u Mostu soud všechny osvobodil
Před více než osmi lety zachvátil jednu z hal v průmyslové zóně Joseph na Mostecku rozsáhlý požár. Podle vyšetřovatelů se tak stalo kvůli nevhodnému zacházení s lihem. Státní zastupitelství za to...
Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem
Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční...
Metro D: trasa, stanice, termín dokončení
Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...
Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená
V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahují složky...
Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci
Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...
Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů
Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...
ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu
Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický...