náhledy
Světová výstava Expo 2025 v Ósace se pomalu chýlí ke konci. Přinášíme výběr fotografií od našeho zpravodaje z Japonska, který mapoval český pavilon, setkání s baseballovou hvězdou Ondřejem Satoriou, návštěvy oficiálních delegací i atmosféru mezi návštěvníky. Podívejte se, jak Česko zaujalo svět.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Areál Expa žije denně od devíti ráno do osmi večer. Projít ho celý je skoro nadlidský výkon. Jednodenní vstupenka vyjde zhruba na 1200 korun, průměrná čekací doba na pavilony je asi čtyřicet minut a některé atrakce je nutné rezervovat i několik dní předem. Celý prostor působí jako samostatné město plné lidí, vůní a zvuků.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Před obchodem se suvenýry se vine nekonečná fronta. Japonci čekají trpělivě, nikdo si nestěžuje, i když cedule na konci hlásí čekání přes sto minut. Na jejím konci stojí mladík v uniformě a drží tabuli s odhadem doby, než se dostanete dovnitř. Fascinuje mě jejich klid a disciplína – u nás by už lidé brblali, tady jen tiše postávají a koukají do mobilu.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
V české restauraci v pavilonu sahá fronta až ven. Japonci i cizinci trpělivě čekají na pivo, víno, smažák nebo plněné knedlíky. V menu je i panák od Jelínka nebo tradiční Kulajda.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Francouzský pavilon na Expu 2025 nabízí jedinečné místo zvané Miracle Garden – zahradu klidu a harmonie. Jejím středem je tisíciletý olivovník, symbol odolnosti a propojení člověka s přírodou. Strom přivezený z Francie zakořenil v japonské půdě jako most mezi kulturami. Návštěvníci tu mohou spočinout v tichu, vnímat vůně, zvuky a hledat rovnováhu s přírodou.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Pokračujeme do českého pavilonu. Rozhodli jsme se občerstvit a dáváme si něco, co nám chybí nejvíc – dokonale načepovanou plzeň. Čepuje ji sympatická Japonka Mirai, která už v Ósace vedla restauraci s českým pivem a umí načepovat hladinku jak od mistrů v Plzni. Sklenice stojí 1850 jenů, ale v tomhle horku chutná nebesky.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Gastronomický koncept české restaurace na Expu 2025 vznikl pod vedením šéfkuchaře Tomáše Regera. Nabízí průřez českou kuchyní upravený s ohledem na asijské chutě – jídla nejsou příliš hutná, ale zachovávají typický charakter. Dominují různé podoby knedlíků, včetně bao s trhanou kachnou a červeným zelím, které hosté často kombinují s čepovanou plzní.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
V české restauraci za pípou pracují i Japonci, kteří se školili přímo v plzeňském pivovaru. Naučili se tam čepovat hladinku i správně pečovat o pivo, aby chutnalo jako doma.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Český pavilon na Expu 2025 se může pochlubit prostornou terasou, která patří k nejpříjemnějším místům areálu. Návštěvníci tu mohou posedět, odpočinout si od ruchu výstavy a vychutnat si české speciality či právě pivo. Terasu nemá mnoho pavilonů, což z ní dělá atraktivní místo i pro japonské hosty, kteří oceňují možnost klidného posezení.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Zaměstnanci českého pavilonu mají na sobě speciální kolekci navrženou módním designérem Janem Černým. Oblečení kombinuje české montérky s japonskou pracovní kulturou, klade důraz na pohodlí a čisté linie. Na zádech svítí výrazný nápis „Czechia“ a nechybí ani maskot René jako hravý detail.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Do českého pavilonu dorazila i ostravská delegace v čele s primátorem Janem Dohnalem. Expo bylo pro Ostravu příležitostí ukázat, jak se město mění – z industriálního centra v moderní evropskou metropoli s kulturou, inovacemi i investičními příležitostmi. Japonsko je pro Ostravu branou k novým partnerstvím a mezinárodnímu uznání.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
V českém pavilonu se zastavil i starosta Ósaky Hidejuki Jokojama. Přijal ho tým z Česka a dostal netradiční dar – loutku baseballisty Ondřeje Satorii, který tu má díky svému legendárnímu strike-outu proti Šóhei Ótanimu obrovský respekt. Japonci dar ocenili a starosta se s loutkou ochotně fotil uvnitř pavilonu.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Čekáme, než se fronta rozplyne. Japonští fanoušci baseballu jsou nadšení, fotí se s Ondřejem, podepisují míčky i dresy. Atmosféra je přátelská a hlučná, plná smíchu. Baseball je tady obrovský fenomén a Češi díky Satoriovi mají u Japonců skvělé jméno. Připadám si trochu jako na velkém sportovním svátku, i když jsme uprostřed Expa.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Po hodině podpisů se Satoria přidává k nám a společně vyrážíme objevovat další části výstavy. Z davu se občas ozývá čeština – narazíme na pár krajanů, kteří sem přijeli z Tokia i z Evropy. Sdílíme krátké dojmy a tipy, kam se vydat dál. Je fajn slyšet známý jazyk tak daleko od domova.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Jen sedmnáct procent Japonců má pas. Proto je světová výstava pro spoustu místních jedinou možností, jak nahlédnout do cizích kultur. Vidíme rodiny, páry i partičky kamarádů, kteří si užívají exotiku na dosah ruky. Expo je pro ně cestou do jiných zemí, aniž by opustili Ósaku. I pro nás je zajímavé pozorovat, jak je všechno pečlivě organizované.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Japonským maskotem světové výstavy Expo 2025 v Ósace je Myaku-Myaku, bytost tvořená z buněk a vody. Symbolizuje propojení generací, technologií a přírody, které je ústředním motivem celé výstavy. Českým maskotem je René, inspirovaný skleněnou sochou Reného Roubíčka, ztělesňující českou kulturu a kreativitu. Oba maskoti se prezentují jako přátelé, zdůrazňují harmonii a propojení kultur.
Autor: Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025, Adam Baranowski
Uprostřed ruchu se objevuje návštěvník převlečený za Myaku-Myaku, oficiálního maskota Expa. V barevném kostýmu červených buněk a modré vody symbolizuje život a propojení mezi lidmi. Postavu navrhl ilustrátor Kóhei Jamašita po veřejné soutěži. Okamžitě se kolem něj sbíhají lidé, fotí se s ním a děti křičí radostí, když jim zamává.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Další zastávkou je pavilon Saúdské Arábie. Už vstup nás překvapí – monumentální stavba připomíná skalní masiv a místo tradiční hudby hraje DJka aktuální evropské hity. Uvnitř dominují témata žen a jejich postavení ve společnosti. Na obřích obrazovkách běží příběhy lékařek, právniček či farmářek. Vůbec jsme to nečekali a o to víc to zaujme.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Cestou zpět se ohlížím za celým dnem. Expo je přehlídka budoucnosti, ale i národních příběhů a emocí. Každý kout nabízí jiný svět, jiné barvy a jinou hudbu. Japonci jsou neuvěřitelně zdvořilí, trpěliví a zároveň zvědaví. Připadám si, jako bych za jediný den procestoval desítky zemí, a přitom neopustil Ósaku.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Český pavilon na světové výstavě zazářil. Získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a stříbro za maskota Reného v soutěži World Expolympics. O prvenství rozhodovali odborníci i návštěvníci, kteří českému pavilonu dali nejvíc hlasů. Potvrdilo se, že česká kreativita umí oslovit svět i veřejnost.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz