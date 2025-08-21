U Okinawy hořela americká vojenská loď, dva námořníci se zranili

Ve středu začalo hořet na 208 metrů dlouhé výsadkové transportní lodi USS New Orleans, která se nacházela ve vodách poblíž námořní základny White Beach na Okinawě. Při hašení požáru pomohla také posádka lodi USS San Diego spolu s japonskou pobřežní stráží a s armádou.
Příčina požáru se vyšetřuje, uvedla 7. flotila amerického námořnictva. Posádka zůstane na palubě USS New Orleans, která pojme až 800 lidí. Obě zranění jsou podle zprávy námořnictva lehčího charakteru.
Loď je součástí 7. flotily, která slouží v Tichém oceánu. Ve Východočínském moři dohlíží na operace na podporu sankcí OSN proti plavidlům podezřelým z nelegálních transportů ropy a dalšího zboží do a ze Severní Koreje.
Podobný incident se stal v červenci 2020, kdy pět dní hořelo na lodi USS Bonhomme Richard u kalifornského San Diega. Úřady ze založení požáru obvinily jednoho z námořníků, později ho ale viny zprostily. Námořnictvo tehdy dospělo k závěru, že šlo o vážné selhání velitelů, členů posádky a dalších zúčastněných osob. Loď utrpěla rozsáhlá poškození a byla sešrotována.