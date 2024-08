Japonsko viní Čínu z narušení vzdušného prostoru, předložilo důrazný protest

Japonsko v pondělí obvinilo Čínu z průniku jejího průzkumného letadla do japonského vzdušného prostoru. Japonské letectvo na incident reagovalo vysláním stíhaček. Informovalo o tom japonské ministerstvo obrany, podle nějž to bylo poprvé, co čínské vojenské letadlo narušilo japonský vzdušný prostor. Tokio předložilo Pekingu důrazný protest.