Japonci umírají opuštění. V tisících případů jejich těla objevili po měsíci

Japonsko má podle údajů OSN nejstarší obyvatelstvo na světě. Japonská Národní policejní agentura uvedla, že zveřejněním statistik chce upozornit na stále palčivější problém rostoucí části populace, která žije sama doma a sama tam také umírá.

Z více než 37 000 zemřelých, jejichž těla byla nalezena v jejich domovech, bylo 70 procent starších 65 let. Zhruba 20 procent bylo starších než 85 let. Zhruba 40 procent zemřelých jejich blízcí našli do druhého dne, ale 3 939 těl čekalo na nález více než měsíc.

V Japonsku žije 125 milionů lidí. Podle letošních statistik Japonského národního institutu pro výzkum populace a sociální bezpečnosti bude do roku 2 050 žít osamoceně v domácnosti 10,8 milionu Japonců starších 65 let. V témže roce bude podle odhadů v zemi 23,3 milionů jednočlenných domácností.

Problémy se stárnoucí populací mají i další země v regionu, připomíná BBC. Čínská populace se v roce 2022 poprvé od roku 1961 zmenšila. Jižní Korea má zase dlouhodobě nejnižší míru plodnosti na světě.