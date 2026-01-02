Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Přibližně 20letý muž se v pátek zcela obnažil před japonským císařem Naruhitem a jeho rodinou, kteří u příležitosti nového roku zdravili veřejnost.
Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna Michiko, bývalý císař Akihito, císař Naruhito, císařovna Masako, korunní princ Akishino, korunní princezna Kiko, princezna Kako a princ Hisahito se účastní novoročního pozdravu na verandě císařského paláce v Tokiu.(2. ledna 2026), | foto: Profimedia.cz

Zástupy lidí vítající dynastii (2. ledna 2026).
Pětašedesátiletý Naruhito, 62letá císařovna Masako a další členové císařské rodiny v pátek jako vždy po Novém roce pozdravili přihlížející z balkonu paláce v centru Tokia.

Na místě tak jako každý rok stály na všech pět vystoupení dynastie i přes chladné počasí zástupy lidí. Palác dnes navštívilo okolo 60 tisíc lidí, kterým zamávali mimo jiné i Naruhitův otec Akihito, který abdikoval v roce 2019, a jeho žena Mičiko.

Císař v projevu podle AP připomněl, že loni uplynulo 80 let od konce války, a zdůraznil význam poselství míru kvůli dalším válkám a konfliktům ve světě. Mluvil také o nedávných přírodních katastrofách, jako byla zemětřesení, lesní požáry a silné deště a sněžení.

Právě v moment, kdy Naruhito přednášel svůj projev, se jeden z diváků v první řadě podle médií svlékl donaha a začal křičet. Poté, co nahý přeskočil zábrany, jej okamžitě zadrželi příslušníci císařské gardy a tokijské policie a zabalili ho do deky.

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v...

2. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  21:06

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  20:58

Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala...

Kambodža v pátek obvinila Thajsko z toho, že převzalo kontrolu nad pohraniční vesnicí a že anektovalo celou oblast v jejím okolí. Thajská armáda to ale odmítá a tvrdí, že území je od počátku thajské....

2. ledna 2026  20:48

Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna...

Přibližně 20letý muž se v pátek zcela obnažil před japonským císařem Naruhitem a jeho rodinou, kteří u příležitosti nového roku zdravili veřejnost.

2. ledna 2026  20:37

Federální agenti v USA koncem roku zmařili útok plánovaný Islámským státem

Kanceláře FBI.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zmařil údajný útok, který se chystal na Silvestra provést za použití nožů a kladiv muž ze Severní Karolíny inspirovaný teroristickou organizací Islámský...

2. ledna 2026  20:02

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

Další regulace na cestě k nulovým emisím. V EU začalo platit uhlíkové clo

Třinecké železárny

S příchodem nového roku začalo v Evropské unii platit uhlíkové clo. V praxi se týká dovozců do EU, kteří importují více než 50 tun cementu, železa a oceli, hliníku, hnojiv, jakož i všech dovozců...

2. ledna 2026

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny v říji, může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

2. ledna 2026

Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá

Rusko zasáhlo východoukrajinské město Charkov. (19. listopadu 2025)

Nejméně 30 raněných si v pátek vyžádaly ruské údery balistickými střelami na vícepodlažní budovu v ukrajinském Charkově. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov popřelo a tvrdí, že výbuch mohla...

2. ledna 2026  19:53

Izraelky pašovaly do Česka metrák katy. Gangy spoléhají na ultraortodoxní vzhled

Zabavené kufry s drogou

Celníci na Letišti Václava Havla překazili pokus o pašování drog za stovky tisíc. Zadrželi dvě mladé ženy z Izraele, které se pokusily do Česka provézt obrovské množství zakázaného rostlinného...

2. ledna 2026  19:45

Máme nabito. Trump hrozí Íránu intervencí, pokud bude zabíjet demonstranty

Demonstranti v íránském městě Fasá zaútočili na vládní budovu. (31. prosince...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné demonstranty, přispěchají jim Spojené státy na pomoc. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil na své sociální síti Truth...

2. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  19:25

Nový lék pro Ameriku na drogách. Testuje se revoluční vakcína proti fentanylu

Bezdomovci závislí fentanylu na ulici San Franciska (16. května 2024)

Řešení obrovského problému trápícího Spojené státy je možná na dosah. Předávkování lidí fentanylem chtějí vědci řešit preventivně, a to očkováním. Biotechnologická společnost ARMR Sciences oznámila,...

2. ledna 2026  18:58

