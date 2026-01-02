Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Pětašedesátiletý Naruhito, 62letá císařovna Masako a další členové císařské rodiny v pátek jako vždy po Novém roce pozdravili přihlížející z balkonu paláce v centru Tokia.
Na místě tak jako každý rok stály na všech pět vystoupení dynastie i přes chladné počasí zástupy lidí. Palác dnes navštívilo okolo 60 tisíc lidí, kterým zamávali mimo jiné i Naruhitův otec Akihito, který abdikoval v roce 2019, a jeho žena Mičiko.
Císař v projevu podle AP připomněl, že loni uplynulo 80 let od konce války, a zdůraznil význam poselství míru kvůli dalším válkám a konfliktům ve světě. Mluvil také o nedávných přírodních katastrofách, jako byla zemětřesení, lesní požáry a silné deště a sněžení.
Právě v moment, kdy Naruhito přednášel svůj projev, se jeden z diváků v první řadě podle médií svlékl donaha a začal křičet. Poté, co nahý přeskočil zábrany, jej okamžitě zadrželi příslušníci císařské gardy a tokijské policie a zabalili ho do deky.