Po více než jednom tisíciletí smí Japonky mezi naháče. Ale jen vyvolené ženy

Pořadatelé letos přizvali na část festivalu asi 40 žen, ty ale budou na rozdíl od mužů oblečené.

Jednou z žen, které se dostaly do premiérové skupiny účastnic, je 36letá Ajaka Suzukiová, která za větší otevřenost festivalu léta bojovala. Novinářům na tiskové konferenci řekla, že o účasti na slavnosti snila od doby, kdy byla malá. „Mohlo se mi to splnit, jen kdybych byla chlapec,“ citoval ji podle The Guardian deník Jomiuri šimbun.

Vyvrcholením festivalu Hadaka macuri je pochod mužů k šintoistické svatyni. I v chladném počasí na sobě při tom mají pouze bílé bederní roušky, ponožky a čelenky a na závěr se snaží ve velké tlačenici uspět a dotknout se jednoho „vyvoleného“, na kterého tak přenesou všechnu smůlu a neštěstí, které by je mohly čekat v nadcházejícím roce.

Ženám se letos v Japonsku poprvé po 800 letech otevřel i ohňový festival Kacube v prefektuře Šiga, v jiných ohledech ale země dál lpí na tradicích. Týká se to například zápasů sumó, kde ženy nesmějí vůbec vkročit do zápasnického kruhu dohjó. V roce 2018 se musela japonská asociace zápasu sumó omluvit zdravotnicím, které do ringu přispěchaly poskytnout pomoc místnímu starostovi, ale byly z něj vykázány.