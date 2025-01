Ještě jednou zakašleš a zabiju tě. U Japonců před důchodem roste agresivita

Minulý týden se na tokijském letišti Haneda 58letý muž údajně rozkřičel na zaměstnankyni letecké společnosti a udeřil ji. Podobný incident se stal o pár dní později ve městě Čikušino na ostrově Kjúšú, kde v baru muž ve věku 61 let prý uhodil servírku, která mu donesla účet.

Den nato zadrželi policisté v největším japonském přístavu Jokohama 59letého muže, který ve vlaku údajně vyhrožoval devatenáctiletému cestujícímu kvůli jeho kašlání. Muž na něho mířil něčím, co vypadalo jako sekáček na led, a řekl mu, že jestli ještě jednou zakašle, tak ho zabije, cituje SCMP japonskou agenturu Kjódó.

Počet případů, kdy se postarší muži chovali na veřejnosti agresivně, za poslední měsíc narůstá, píše SCMP. Jedním z důvodů, proč se takto chovají, může být podle odborníka na kulturní sociologii z Univerzity Čúó Izumiho Cujiho fakt, že čelí velkému stresu v práci a nemají dostatek volného času.

Dalším faktorem je podle něho změna chování Japonců. „V minulosti, když se někdo na někoho na veřejnosti naštval, se vždy našel někdo, kdo zasáhl a situaci uklidnil. Ale mezilidské vztahy se v Japonsku změnily a dnes není nikdo ochotný v takových případech zasáhnout,“ vysvětlil.

Stres postarších mužů také zvyšují vyšší životní náklady, stagnující mzdy a nedostatek zkušených pracovníků, myslí si dále Cuji.

Sumie Kawakamiová, která přednáší na Univerzitě Jamanaši Gakuin a zabývá se genderem, souhlasí s tím, že postarší muži jsou v Japonsku pod narůstajícím tlakem. „Život v Japonsku se pro starší generaci stává těžším. Tito muži nemohou jít jednoduše do důchodu ve věku 65 let, jako to bylo u jejich předchůdců, protože nemají finanční rezervy, aby se uživili, a jejich důchod není tak velký,“ vysvětlila.

Přestože mnozí pracují i po dosažení věku, kdy mají nárok odejít do důchodu, jejich finanční ohodnocení je menší. „Mám přátele, kteří se blíží důchodovému věku. Většina z nich chce pokračovat v práci, ale jsou nespokojeni s tím, že budou za stejnou pracovní dobu a stejnou pracovní zátěž dostávat až o polovinu menší plat,“ uvedla Kawakamiová.

„Bohužel kvůli ekonomickým problémům a dalším složitostem v naší společnosti bude pro lidi stále obtížnější se s mnoha věcmi vypořádat. Lidé budou unavenější, ustaranější a vystresovanější. Obávám se, že se to projeví v podobě násilí,“ uzavřel Cuji.