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Napil se z kohoutku, otevřel okno a zmizel. Japonci pátrají po „geniálním“ medvědovi

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  12:33
V japonské prefektuře Fukušima se lovci, policie a hasiči již několik dní marně snaží vypátrat medvěda na útěku. Místní představitelé ho označili za mimořádně inteligentní zvíře, které podle všeho samo otevřelo okno, aby se dostalo z budovy, kde se ukrývalo. Medvěd v úterý zaútočil na čtyři osoby ve dvou továrnách.

Medvěd se po útoku ukryl ukryl v jedné z budov, kde se ho snažili dopadnout lovci, policisté a další zasahující složky za pomoci pastí i uspávacích střel. Zvířeti se však ve středu večer podařilo uniknout a podle místních úřadů je stále na svobodě.

Medvěd v Japonsku zranil čtyři lidi. Po útoku se ukryl v továrně, odkud se mu před lovci podařilo uprchnout. (2. června 2026)
Medvěd v Japonsku zranil čtyři lidi. Po útoku se ukryl v továrně, odkud se mu před lovci podařilo uprchnout. (2. června 2026)
Medvěd ve Fukušimě zranil čtyři lidi.
Medvěd na japonském ostrově Hokkaidó se potuluje v okolí lidských příbytků, kde hledá potravu. (27. října 2023)
20 fotografií

Starosta města Fukušima Juki Baba uvedl, že stopy na místě naznačují, že medvěd při útěku sám otevřel okno. U východu byly nalezeny škrábance od drápů.

Japonci nasadili na medvědy démonické robovlky, firma nestíhá vyrábět

Podle starosty existují také známky toho, že si zvíře během pobytu v budově pustilo vodu z kohoutku, aby se napilo. Medvěda proto označil za mimořádně inteligentního.

„S pomocí lovců, policie a hasičů jsme podle mého názoru přijali všechna dostupná opatření,“ řekl Baba. Neúspěch při dopadení zvířete navzdory rozsáhlému nasazení označil za velmi politováníhodný.

Proti přemnoženým medvědům v Japonsku vytáhla armáda. Střílet však nesmí

Japonsko v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst výskytu medvědů v blízkosti lidských sídel. V loňském roce si útoky těchto šelem vyžádaly rekordních 13 obětí. Jen za poslední fiskální rok úřady evidovaly více než 50 tisíc hlášení o výskytu medvědů, což je více než dvojnásobek předchozího rekordu.

Medvědi byli opakovaně spatřeni v obytných čtvrtích, poblíž škol, ale také v supermarketech či lázeňských střediscích. Odborníci nárůst jejich populace a častější střety s lidmi částečně přičítají změnám klimatu, které přispívají k dostatku potravy v podobě žaludů, jelenů a divokých prasat.

Fukušima

Fukušima

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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