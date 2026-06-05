Medvěd se po útoku ukryl ukryl v jedné z budov, kde se ho snažili dopadnout lovci, policisté a další zasahující složky za pomoci pastí i uspávacích střel. Zvířeti se však ve středu večer podařilo uniknout a podle místních úřadů je stále na svobodě.
Starosta města Fukušima Juki Baba uvedl, že stopy na místě naznačují, že medvěd při útěku sám otevřel okno. U východu byly nalezeny škrábance od drápů.
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Podle starosty existují také známky toho, že si zvíře během pobytu v budově pustilo vodu z kohoutku, aby se napilo. Medvěda proto označil za mimořádně inteligentního.
„S pomocí lovců, policie a hasičů jsme podle mého názoru přijali všechna dostupná opatření,“ řekl Baba. Neúspěch při dopadení zvířete navzdory rozsáhlému nasazení označil za velmi politováníhodný.
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Japonsko v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst výskytu medvědů v blízkosti lidských sídel. V loňském roce si útoky těchto šelem vyžádaly rekordních 13 obětí. Jen za poslední fiskální rok úřady evidovaly více než 50 tisíc hlášení o výskytu medvědů, což je více než dvojnásobek předchozího rekordu.
Medvědi byli opakovaně spatřeni v obytných čtvrtích, poblíž škol, ale také v supermarketech či lázeňských střediscích. Odborníci nárůst jejich populace a častější střety s lidmi částečně přičítají změnám klimatu, které přispívají k dostatku potravy v podobě žaludů, jelenů a divokých prasat.