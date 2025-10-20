Takaičiová podepsala před médii dohodu s lídrem JIP Hirofumim Jošimurou. Vytvoření koalice lídři stran schválili v pondělí po poledni japonského času (05:00 SELČ). Šéf JIP už dříve informoval, že oficiálně dohodu podepíší ještě v pondělí.
„Ráda bych poděkovala Jošimurovi a dalším členům JIP za to, že se dlouhodobě účastnili politických jednání, protože sdílíme stejné názory na budoucnost země. Od dnešního dne budou LDP a JIP společně pracovat na posílení japonské ekonomiky,“ citoval web The Japan News 64letou šéfku vládní strany. „My, JIP, jsme sice malá strana, ale máme společnou touhu udělat z Japonska silnější a lepší zemi,“ dodal 50letý Jošimura.
LDP podle webu přistoupila na požadavky JIP týkající se desetiprocentního snížení počtu křesel ve sněmovně, reformy sociálního zabezpečení, snížení spotřební daně nebo zákazu darů politickým subjektům. Obě strany také chtějí příští rok přijmout zákon o vytvoření druhého hlavního města, které bude sloužit jako metropole v případě, že Tokio postihne katastrofa.
Ve 465členné dolní komoře má LDP 196 poslanců a JIP drží 35 křesel, k většině jim proto chybí dva hlasy. Pokud Takaičiovovou nepodpoří potřebných 233 zákonodárců, bude se konat druhé kolo. Vzhledem k tomu, že opoziční strany nepostavily společného kandidáta, The Japan News očekává, že šéfka LDP získá v prvním kole nejvíce hlasů
Japonskou vládní koalici předminulý týden po 26 letech kvůli sporům o financování stran opustila strana Komeitó, která se také rozhodla nepodpořit jmenování Takaičiové premiérkou. Její strana od té chvíle hledala možného vládního partnera.
Podle informací agentury Kjódó se JIP rozhodla po vstřícných programových krocích učiněných LDP premiérku při hlasování v parlamentu plánovaném na úterý podpořit. Dosud se hovořilo o tom, že menší strana ve vládě mít ministry nechce, nyní však JIP poprvé veřejně informovala o vytvoření vládní koalice.
LDP v Japonsku vládla téměř celou poválečnou éru. Její první šéfkou se před dvěma týdny stala bývalá ministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Takaičiová. Zprvu se zdálo, že bude bez potíží zvolena premiérkou, odchod strany Komeitó však situaci zkomplikoval.