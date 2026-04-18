JMA si od zavedení nového termínu slibuje, že bude moci účinněji apelovat na opatrnost lidí během extrémně vysokých teplot. Podobu nového označení meteorologická agentura konzultovala s veřejností a získala odpovědi od téměř půl milionu lidí. „Kruté horko“ se umístilo na špičce žebříčku.
Druhé místo obsadil „superhorký den“ (čo-mošo-bi) a mezi dalšími návrhy se objevil například i „saunový den“, „den, kdy je lepší zůstat doma“ nebo „rozpálený den“.
Tato nová kategorie doplňuje termíny, které agentura už používá k označení teplot dosahujících 25 a více stupňů Celsia (letní den), 30 a více stupňů (plně letní den) a pro teploty přes 35 stupňů (den extrémního vedra).
V loňském roce se Japonsko potýkalo s nejteplejším létem od začátku měření v roce 1989. V důsledku klimatických změn byl zaznamenán nárůst teplot po celém světě.
5. srpna 2025