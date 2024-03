Zlepšení vztahů záleží na Japonsku, řekla Kimova sestra k možnému summitu zemí

„Premiér by měl vědět, že se nebude moci setkat s vedením naší země jen proto, že si to přeje nebo protože je rozhodnut to udělat,“ řekla Kim Jo-čong. „Historie severokorejsko-japonských vztahů ukazuje, že není možné zlepšit bilaterální vztahy plné nedůvěry a nepochopení pouhým nápadem na uspořádání summitu,“ dodala.

Japonský premiér Fumio Kišida v parlamentu. (25. března 2024)

Kišida při svém pondělním projevu v parlamentu potvrdil, že jeho vláda podniká kroky k možnému uspořádání summitu se severokorejským vůdcem, přičemž zdůraznil, že je důležité mít diskuse na nejvyšší úrovni s představiteli komunistické země.

„Pro vztahy mezi Japonskem a Severní Koreou je důležité mít diskuse na nejvyšší úrovni, aby se vyřešily spory, jako je otázka únosů,“ prohlásil Kišida v narážce na japonské občany unesené severokorejskou diktaturou v 70. a 80. letech. Sestra vůdce KLDR ale poznamenala, že v otázce únosů „není co dále řešit“, což Japonsko vzápětí označilo za neakceptovatelný postoj.

Tokio by podle Kim také nemělo zasahovat do „suverénních práv“ Pchjongjangu. „Pokud bude Japonsko vůči Severní Koreji nepřátelské a bude porušovat její svrchovaná práva, bude považováno za terč,“ podotkla Kim Jo-čong. „Pokud... se ovšem vydá na novou cestu zlepšování vztahů, založenou na vzájemném respektu, může obě země čekat nová budoucnost,“ dodala.

Kim Jo-čong

Tokio a Pchjongjang nemají formální diplomatické vztahy a Japonsko komunistickou zemi i kvůli jejímu jadernému programu považuje za jednu z největších hrozeb v regionu. Kišida uvedl, že si přeje uspořádání summitu bez jakýchkoli předběžných podmínek a že osobně řídí snahy o uspořádání vrcholné schůzky.

Pokud se Kišida s Kimem skutečně setká, bude to první schůzka nejvyšších představitelů obou zemí po 20 letech. Nejvyšší představitelé Japonska a Severní Koreje se naposledy sešli v roce 2004, kdy tehdejší premiér Džuničiró Koizumi v KLDR jednal s Kim Čong-ilem, otcem nynějšího vůdce Kim Čong-una.

Diktátorova sestra již v únoru uvedla, že KLDR je otevřená zlepšení vztahů s Japonskem, a dokonce by byla ochotna pozvat Kišidu do Pchjongjangu, Tokio ale podle ní nesmí dál nadnášet otázku únosů a nesmí upírat Pchjongjangu právo na sebeobranu. Součástí tohoto práva je podle KLDR i rozvoj raketového a jaderného programu, připomínají tiskové agentury.

K únosům Japonců, kteří měli v KLDR pomáhat při výcviku špionů, se Pchjongjang poprvé přiznal v roce 2002 a pěti uneseným japonským občanům a jejich příbuzným povolil návrat do Japonska. Severní Korea sdělila, že zbývajících osm unesených je už po smrti. Tokio ale žádá více informací o tom, co se s těmito lidmi stalo. Japonsko má navíc podezření, že uneseno bylo podstatně větší množství lidí.