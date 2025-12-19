Nejmenovaný úředník ve čtvrtek řekl, že Japonsko potřebuje atomové zbraně kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci, zároveň ale připustil, že takový krok by byl politicky obtížný. Informovala o tom japonská televize NHK a média, podle nichž je úředník členem kanceláře premiérky Sanae Takaičiové.
Tajemník japonské vlády Minoru Kihara k tomu uvedl, že japonská jaderná politika se nezměnila. Ke čtvrtečním výrokům ani k tomu, zda zmíněný úředník zůstane ve funkci, se nevyjádřil.
Organizace Nihon Hidankjó, která usiluje o svět bez jaderných zbraní a která loni získala Nobelovu cenu za mír, v prohlášení uvedla, že „nikdy nemůže takovou poznámku tolerovat“.
„Je problematické, že někdo s takovými názory je blízký premiérce. Dotyčný by měl co nejdříve odstoupit,“ řekl lídr Ústavnědemokratické strany Japonska (CDPJ) Jošihiko Noda. K odvolání úředníka či úřednice vyzvala i Ústavní demokratická strana (CDP), napsala agentura Džidži.
„Pokud by se tato informace ukázala jako pravdivá, situace by byla velmi vážná. Japonsko již delší dobu vytrvale prosazuje chybné kroky a rétoriku v otázkách vojenské bezpečnosti,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Odkazoval i na Takaičiové listopadový výrok, že Japonsko by v případě čínského napadení Tchaj-wanu mohlo ostrovu přijít na pomoc.
I když jde o velmi citlivé téma v jediné zemi, která kdy čelila útokům atomovými bombami, debatu znovu rozvířily pochybnosti o spolehlivosti bezpečnostních záruk Spojených států pod prezidentem Donaldem Trumpem a rostoucí hrozby ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje, jež mají jaderné zbraně.
Nevlastnit, nevyvíjet a neumožňovat
V Japonsku podle srpnového průzkumu Reuters roste politická i veřejná ochota uvolnit tři jaderné principy země: nevlastnit, nevyvíjet a neumožňovat zavádění atomových zbraní.
Někteří zákonodárci z vládní strany řekli, že USA by měly mít možnost do Japonska přepravit atomové zbraně na ponorkách, aby posílily odstrašující účinek.
Sama premiérka minulý měsíc vyvolala debatu o svém postoji, protože odmítla sdělit, jestli u třech jaderných principů nastanou nějaké změny, až její vláda příští rok vypracuje novou obrannou strategii.
„Asertivita Pekingu a rostoucí spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem v oblasti raketové techniky vytvářejí impuls k tomu, aby Japonsko skutečně změnilo své myšlení v oblasti bezpečnosti,“ řekl Stephen Nagy z tokijské Mezinárodní křesťanské univerzity (ICU).
Tři jaderné principy vyhlásil v roce 1967 tehdejší japonský premiér Eisaku Sató, který za ně i za boj proti jadernému zbrojení získal v roce 1974 Nobelovu cenu za mír.