Pohled připomíná jaderný výbuch. Následuje tma a chlad. Zastřené slunce by způsobilo snížení teploty, a to na měsíce až několik let. Nejedná se o pouhé zobrazení toho, co by se mohlo stát. Erupce hory Fudži je pro zemi vycházejícího slunce v nějaké době nevyhnutelná.
Japonské úřady zveřejnily počítačově generovaná videa, která zobrazují erupci posvátné hory a devastující dopady, které by mohla mít na jednu z nejhustěji osídlených oblastí světa. Připomínají to, na co i Japonci, kteří jsou si vědomi rizika katastrof, snadno zapomínají. Největší město světa se nachází v dosahu velké a velmi aktivní sopky.
„Hora Fudži bývala velmi aktivní sopkou,“ řekl Tošitsugu Fudžii z Výzkumného ústavu hory Fudži. „V průměru vybuchovala každých 30 let. Skutečnost, že za posledních více než 300 let zůstávala velmi klidná, je abnormální. K další erupci může dojít kdykoli,“ sdělil.
„Ten okamžik může přijít bez varování,“ varuje film, který vytvořila tokijská metropolitní vláda pomocí generativní umělé inteligence. „Jelikož nevíme, kdy sopka Fudžii vybuchne a pokryje nás sopečným popelem, musíme se vyzbrojit fakty, abychom ochránili sebe a své blízké,“ zní výstraha.
Vyděšená žena na záběru si zakrývá obličej rukama, zatímco na obrazovce v tokijské čtvrti Šibuja sleduje šedý oblak ve tvaru houby, který se hrozivě napíná nad horou. Fudži je vzdálená 97 kilometrů od centra Tokia. Široká metropolitní oblast města je domovem pro 37 milionů obyvatel.
V březnu uvedla odborná komise, že při plném rozsahu by erupce dala vzniknout 490 milionům kubickým metrům popela, což je desetkrát více než množství trosek, jež způsobily ničivé zemětřesení a tsunami v roce 2011. Z takové erupce by sopečný popel dosáhl Tokia za něco málo přes hodinu.
„Sopečný popel se skládá z jemných, ostrých částic,“ varuje video. „Jeho jedinečné vlastnosti představují mnoho nebezpečí pro zdraví a společnost.“ Kromě zaclonění oblohy mohou fragmenty poškodit oči a plíce a poškrábat sklo. Velké množství by ucpalo kola vozidel a strojů, ale také odtoky a kanalizace. V případě deště by popel způsobil zkrat elektrických vedení.
Město by zachvátily rozsáhlé výpadky proudu, následovalo by selhání metra a vodních čerpadel. Obyčejná auta s pohonem dvou kol by byla nepoužitelná v případě vrstvy popela nad 10 cm (3 cm v případě deště). Velká část veřejné dopravy by byla nefunkční. Mohlo by dojít i ke kontaminaci vody. Obyvatelé by se na případnou erupci měli připravit zásoby na tři dny.
Erupce Hóei
V průběhu staletí se hora Fudži stala ikonou umění a náboženství, zejména šintoismu. Aby odradily turisty, začaly místní úřady vybírat vstupné ve výši 4 tisíce jenů (582 korun). Svahy jsou zaplaveny odpadky, lidskými výkaly a zácpami chodců.
Poslední erupce se odehrála v roce 1707 (čtvrtý rok éry Hóei, pozn red.). Během 16 dnů vyvrhla 850 milionů kubických metrů kamene, písku, popela a černého kouře. Od té doby se vesnice kolem hory rozrostly do středně velkých měst. Tokio a satelitní města Jokohama a Kawasaki se spojily do jedné z největších megalopolí na světě.
Fudži (červeně), Tokio (modře)
