Zákon o zavedení systému druhého hlavního města, který vstoupil v platnost v pátek, je jednou z částí koaliční dohody podepsané před rokem mezi Liberálnědemokratickou stranou (LDP) premiérky Sanae Takaičiové a jejím menším koaličním partnerem, Japonskou stranou inovace (JIP) sídlící právě v Ósace.
Zákon neomezuje počet druhých hlavních měst na jedno, čímž ponechává otevřenou možnost, že by mohlo být určeno více prefektur.
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Prefektura musí splňovat několik kritérií. Patří mezi ně například to, že se na hrubém domácím produktu Japonska podílí nejméně 2,1 procenta, nebo že se na jejím území nachází město, v němž žije nejméně 1,2 procenta obyvatel celé země.
Záložní druhé město se také musí nacházet mimo oblasti ohrožené vážnými škodami, které by mohlo přinést velké zemětřesení v okolí Tokia nebo erupce nejvyšší japonské hory Fudži ve středním Japonsku.
O status druhé metropole se chtějí ucházet prefektura Hokkaidó na severu Japonska, Aiči v centrální části země, Ósaka na západě a Fukuoka na jihozápadě.
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„Pokud všechny čtyři prefektury podají žádost a splní všechna kritéria, budou určeny všechny čtyři,“ řekl mluvčí japonské vlády Minoru Kihara.