Prefektura k tomuto kroku přistoupí od příštího září, aby odradila od riskantních výstupů mimo oficiální horolezeckou sezonu. Ta obvykle trvá od 1. července do 10. září.
Prefektury Jamanaši a sousední Šizuoka, z nichž vedou horolezecké trasy na tuto 3776 metrů vysokou japonskou horu, zaznamenaly nárůst mimosezonních a neplánovaných výstupů, při nichž někteří horolezci uvázli.
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Tato lezení totiž s sebou nesou větší rizika, protože povětrnostní podmínky mohou být nepříznivé a stanice první pomoci jsou uzavřeny. Místní úřady proto vyzývaly k přijetí přísnějších opatření, která by od těchto výstupů odradila.
Vláda prefektury Jamanaši při vypracování svého plánu jednala s prefekturní vládou Šizuoky a zároveň prostudovala opatření v prefektuře Saitama u Tokia, kde se podle místní vyhlášky účtují poplatky za některé záchranné akce vrtulníkem.
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Letošní lezecká sezona na nejvyšší japonské hoře skončila minulý čtvrtek. Z dat online rezervačního systému pro turistické stezky vyplývá, že cizinci tvořili 32 procent všech horolezců. Počet turistů na stezce Jošida na straně hory v Jamanaši, která je nejoblíbenější ze všech čtyř, podle údajů vlády této prefektury meziročně vzrostl o 17 procent na přibližně 170 000.