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Uváznete na Fudži mimo sezonu? Záchranu si zaplatíte, rozhodli v Japonsku

Autor: ,
  15:06
Dvě japonské legendy – hora Fudži a projíždějící šinkanzen

Dvě japonské legendy – hora Fudži a projíždějící šinkanzen | foto: Profimedia.cz

Symbol Japonska. Podzimní výhled na nejvyšší japonskou horu Fudži (3 776 m...
Kvetoucí třešně u jezera Kawaguči v Japonsku (14. dubna 2024)
Japonská hora Fudži (14. dubna 2024)
Rozkvetlé třešně u jezera Kawaguči v Japonsku. V pozadí je hora Fudži. (14....
12 fotografií
Japonská prefektura Jamanaši od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fudži poplatky za záchranné operace prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán, a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu.

Prefektura k tomuto kroku přistoupí od příštího září, aby odradila od riskantních výstupů mimo oficiální horolezeckou sezonu. Ta obvykle trvá od 1. července do 10. září.

Prefektury Jamanaši a sousední Šizuoka, z nichž vedou horolezecké trasy na tuto 3776 metrů vysokou japonskou horu, zaznamenaly nárůst mimosezonních a neplánovaných výstupů, při nichž někteří horolezci uvázli.

Kvůli fotce na střechu. Japonci staví bariéru, aby turisté nemohli fotit Fudži

Tato lezení totiž s sebou nesou větší rizika, protože povětrnostní podmínky mohou být nepříznivé a stanice první pomoci jsou uzavřeny. Místní úřady proto vyzývaly k přijetí přísnějších opatření, která by od těchto výstupů odradila.

Vláda prefektury Jamanaši při vypracování svého plánu jednala s prefekturní vládou Šizuoky a zároveň prostudovala opatření v prefektuře Saitama u Tokia, kde se podle místní vyhlášky účtují poplatky za některé záchranné akce vrtulníkem.

Noční můra Tokia. AI video ukazuje, jak by ho zasáhla katastrofická erupce Fudži

Letošní lezecká sezona na nejvyšší japonské hoře skončila minulý čtvrtek. Z dat online rezervačního systému pro turistické stezky vyplývá, že cizinci tvořili 32 procent všech horolezců. Počet turistů na stezce Jošida na straně hory v Jamanaši, která je nejoblíbenější ze všech čtyř, podle údajů vlády této prefektury meziročně vzrostl o 17 procent na přibližně 170 000.

Fudži

Fudži

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Uváznete na Fudži mimo sezonu? Záchranu si zaplatíte, rozhodli v Japonsku

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Japonská prefektura Jamanaši od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fudži poplatky za záchranné operace prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán,...

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