Dívka v Japonsku spáchala sebevraždu skokem ze střechy, zabila ženu na ulici

Příčina dívčiny sebevraždy není známá, ale před návratem do školy v Japonsku každý rok páchá sebevraždu více osob mladších 18 let než kterýkoli jiný den v roce.

Během roku 2023 spáchalo podle oficiálních statistik v Japonsku sebevraždu 513 dětí, přičemž jako nejběžnější příčina byly uváděny „školní problémy“. Žákům, kteří se nechtějí vrátit do školy, se v Japonsku říká futoko, tedy „lidé, co nechtějí jít do školy“.

Hlavní důvody, proč se tito futoko vyhýbají škole, zahrnují rodinné okolnosti, osobní problémy s kamarády a šikanu. Během posledních let se úřady a média snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o problémech, kterým žáci a studenti v této části roku čelí.

V roce 2020 se v japonské Ósace stalo stejné neštěstí jako o víkendu v Jokohamě. Sedmnáctiletý chlapec skočil ze střechy nákupního střediska a zabil 19letou studentku na ulici. Mladík byl tehdy posmrtně obviněn z neúmyslného zabití, což znamenalo, že by jeho rodina měla odškodnit rodinu dívky; obvinění ale bylo krátce nato staženo.

Japonsko, kde žije asi 125 milionů obyvatel, je jedinou zemí ze států G7, kde je sebevražda hlavní příčinou úmrtí mezi dospívajícími.