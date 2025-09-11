Průtrž mračen zaplavila ulice Tokia, ochromila leteckou a železniční dopravu

Autor:
  16:10
Prudký déšť ve čtvrtek zaplavil část ulic japonského hlavního města Tokia a vynutil si přerušení letecké a železniční dopravy. Meteorologové varují před dalšími bouřemi. Déšť a silný vítr si podle japonské agentury Kjódó vyžádaly nejméně jednu oběť a jednoho zraněného.

Během jediné hodiny v Tokiu napršelo 120 milimetrů srážek, uvedla Japonská meteorologická asociace.

Letiště Haneda muselo přerušit provoz kvůli bleskům, které bránily letadlům odstartovat.

Krátce byla přerušená také doprava na železnici včetně rychlovlaků, což se dotklo asi 100 tisíc cestujících. Více než sedm tisíc domácností zůstalo bez elektřiny.

Tokio před povodněmi chrání obří podzemní katedrála. Přestává ale stačit

Úřady varovaly, že během noci městu hrozí další bouřky. Vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, vyhýbali se zbytečným cestám a sledovali aktuální informace o počasí.

Průtrž mračen zaplavila ulice Tokia, ochromila leteckou a železniční dopravu

