Průtrž mračen zaplavila ulice Tokia, ochromila leteckou a železniční dopravu

Během jediné hodiny v Tokiu napršelo 120 milimetrů srážek, uvedla Japonská meteorologická asociace.
Letiště Haneda muselo přerušit provoz kvůli bleskům, které bránily letadlům odstartovat.
Krátce byla přerušená také doprava na železnici včetně rychlovlaků, což se dotklo asi 100 tisíc cestujících. Více než sedm tisíc domácností zůstalo bez elektřiny.
|
Tokio před povodněmi chrání obří podzemní katedrála. Přestává ale stačit
Úřady varovaly, že během noci městu hrozí další bouřky. Vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, vyhýbali se zbytečným cestám a sledovali aktuální informace o počasí.