Japonsko plánuje do roku 2031 rozmístit rakety na ostrově Jonaguni, který leží poblíž Tchaj-wanu. Čína od loňského listopadu přijala proti Japonsku řadu ekonomických, politických a symbolických opatření jako odvetu za výroky premiérky Sanae Takaičiové. Ta v minulosti připustila možnost japonské vojenské intervence v případě čínského útoku na Tchaj-wan.
Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (14. února 2025)

Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (14. února 2025)

Tokio plán umístit na ostrov rakety oznámilo už v roce 2022, ale dosud nebyl znám přesný harmonogram provedení. „Náš projekt spočívá v rozmístění raket země–vzduch v průběhu fiskálního roku 2030 (tedy během 12 měsíců končících v březnu 2031),“ oznámil japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi na tiskové konferenci.

Jonaguni leží asi 110 kilometrů východně od Tchaj-wanu a od Tokia je vzdálen asi 2000 kilometrů. Na ostrově je rovněž základna japonské armády.

Čína v úterý v rámci horšících se vztahů s Tokiem oznámila kroky proti 40 japonským firmám, které obviňuje z účasti na remilitarizaci země. Patří mezi ně několik dceřiných společností Mitsubishi Heavy Industries zabývajících se stavbou lodí a výrobou leteckých motorů a námořních strojů, a také některé společnosti Kawasaki Heavy Industries a firma Fujitsu. Tyto a další společnosti na čínském seznamu nebudou moci z Číny dovážet zboží dvojího užití, které lze použít pro civilní i vojenské účely.

Japonsko se proti kroku čínské vlády ohradilo a požaduje, aby Peking rozhodnutí zrušil. „Dnes oznámená opatření nebudou nikdy tolerována a jsou odsouzeníhodná. Důrazně protestujeme vůči Číně a naléhavě ji žádáme, aby omezení zrušila,“ řekl náměstek tajemníka kabinetu Kei Sató.

Peking v souvislosti s nedávným schválením rekordního rozpočtu Japonska na obranu obviňuje Tokio ze snahy oživit militarismus ze 30. a 40. let minulého století, kdy japonská armáda kolonizovala několik asijských zemí, včetně Číny, a páchala v nich zvěrstva.

Takaičiová zase minulý pátek obvinila Čínu ze snahy změnit status quo silou nebo nátlakem v námořních oblastech, o jejichž svrchovanost se pře se svými sousedy. Zároveň však ujistila, že chce s Čínou navázat stabilní a konstruktivní vztahy.

Premiérka, jejíž strana po volbách z 8. února získala dvoutřetinovou většinu v dolní komoře, je známá svými nacionalistickými názory a tvrdými postoji ve vztazích k Číně nebo Jižní Koreji. Loni v listopadu vyvolala diplomatickou roztržku, když prohlásila, že čínský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  14:13

