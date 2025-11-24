Japonsko chce rakety na ostrově u Tchaj-wanu. Povede to ke katastrofě, běsní Čína

Autor: ,
  13:39
Čína označila za provokaci plán Japonska rozmístit rakety na jeho ostrově Jonaguni poblíž Tchaj-wanu. Mezi oběma státy panuje od začátku listopadu napětí kvůli výroku japonské premiérky Sanae Takaičiové, podle níž by Japonsko v případě napadení Tchaj-wanu přišlo ostrovu na pomoc.
Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (23. března 2023)

Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (23. března 2023) | foto: ČTK

Japonská vojenská základna na ostrově Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (14. února...
Japonská vojenská základna na ostrově Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (14. února...
Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (14. února 2025)
Japonská vojenská vozidla na ostrově Jonaguni poblíž Tchaj-wanu během...
10 fotografií

„Pravicové síly v Japonsku vedou Japonsko a region ke katastrofě. Peking je odhodlán a schopen chránit svou národní územní suverenitu,“ uvedla na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.

Mluvčí reagovala na nedělní slova japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho o tom, že plány na rozmístění raket země–vzduch středního doletu na vojenské základně na Jonaguni postupují plynule. Přítomnost raket má podle něj snížit pravděpodobnost ozbrojeného útoku na Japonsko.

„Tento krok je extrémně nebezpečný a měl by vyvolat vážné obavy u sousedních zemí a mezinárodního společenství,“ řekla mluvčí čínského ministerstva.

Zrušené lety i potíže s mořskými plody. Napětí mezi Čínou a Japonskem roste

Nejzápadnější japonský ostrov Jonaguni se nachází pouhých 110 kilometrů východně od Tchaj-wanu. Čína do oblasti mezi oběma ostrovy 15. listopadu vyslala bezpilotní letoun, kvůli čemuž vzlétly japonské stíhačky.

„Japonsko má právo učinit nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti svého území. Jonaguni leží velmi blízko Tchaj-wanu a Japonsko tam posiluje své vojenské základny. Domníváme se, že to slouží našim národním zájmům, protože Japonsko nemá žádné územní nároky ani nepřátelské úmysly vůči Tchaj-wanu,“ řekl náměstek tchajwanského ministra zahraničí Wu Čchu-čchung. „Posílení příslušných vojenských zařízení Japonska je v zásadě prospěšné pro udržení bezpečnosti v Tchajwanském průlivu,“ dodal náměstek.

Premiérka Takaičiová 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.

Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády „zdrcující“ porážku, pokud by zakročilo.

Obě země si od té doby vzájemně předvolaly velvyslance. Čína doporučila svým občanům vyhýbat se cestám do Japonska, zakázala japonské mořské plody a zastavila distribuci japonských filmů. Japonsko vyzvalo své občany v Číně k opatrnosti.

Roztržka graduje. Japonsko vydalo varování pro své občany v Číně

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Jonaguni

Jonaguni

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Martin Vošický, provozní technik ze Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v...

Jakmile se na vozovky snese sníh nebo se objeví ledová krusta, hned se na silničáře valí kritika, že opět zaspali. „Vychází z mylné představy mnoha řidičů, že vjedou na dálnici a ta musí být hned...

24. listopadu 2025  13:55

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Nehoda kamionu zastavila dnes dopoledne provoz v obou směrech dálnice D48 nedaleko Horních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. Kamion, jehož řidič se při nehodě zranil, dostal smyk na mokré silnici,...

24. listopadu 2025  11:36,  aktualizováno  13:51

Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Krajský soud ve Zlíně začal v pondělí projednávat případ pokusu o vraždu. Podle obžaloby se ho dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. Muž z...

24. listopadu 2025  13:47

Stranger Things 5 jsou poslední. Kdy mají premiéru a kdy bude poslední díl

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Do vydání dlouho očekávaného finále populárního a záhadného seriálu Stranger Things zbývá už jen pár dní. První čtyři díly budou dostupné od čtvrtka 27. listopadu 2025.

24. listopadu 2025  13:45

Souboj o rektora VŠE. Poslanec Ševčík z volby odstoupil kvůli pozvánce

Na Vysoké škole ekonomické probíhá volba nového rektora. O pozici se uchází...

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v pondělí volí rektora. Post obhajuje stávající rektor Petr Dvořák a přihlásil se také poslanec za SPD Miroslav Ševčík, kterého Dvořák před dvěma lety odvolal...

24. listopadu 2025  13:44

Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod

Sledujeme online
Kolona na dálnici D1. (24. listopadu 2025)

Většinu Česka v noci a ráno zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě země. Sníh kvůli ledovce působí komplikace na silnicích. Dálnici D5 i D1 opakovaně ochromily...

24. listopadu 2025  6:34,  aktualizováno  13:44

Japonsko chce rakety na ostrově u Tchaj-wanu. Povede to ke katastrofě, běsní Čína

Japonský ostrov Jonaguni poblíž Tchaj-wanu (23. března 2023)

Čína označila za provokaci plán Japonska rozmístit rakety na jeho ostrově Jonaguni poblíž Tchaj-wanu. Mezi oběma státy panuje od začátku listopadu napětí kvůli výroku japonské premiérky Sanae...

24. listopadu 2025  13:39

Do Sarajeva jezdil střílet lidi i Vučić, tvrdí novinář. Nejsem vrah, popírá to prezident

Srbský prezident Aleksandar Vučić v Elysejském paláci (8. dubna 2024)

Honů na lidi se během obléhání Sarajeva v devadesátých letech účastnil i nynější srbský prezident Aleksandar Vučić, tvrdí chorvatský novinář. Navazuje tak nové vyšetřování italské prokuratury, jež se...

24. listopadu 2025  13:19

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Státního zástupce Davida Pivodu soudí za nelegální obchod s anaboliky a...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  13:16

Noví investoři napumpovali do fitness e-shopu Gymbeam přes 700 milionů korun

Ilustrační snímek

Slovenský fitness e-shop GymBeam má nové investory. Podíl v něm získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společnost PortfoLion Capital Partners. Hodnota transakce je 30 milionů eur...

24. listopadu 2025  13:14

Pavel s polským prezidentem zhodnotili mírový plán pro Ukrajinu, vidí v něm naději

Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské...

Jednání v Ženevě mezi zástupci USA, Ukrajiny a za účasti Evropy přinášejí podle prezidenta Petra Pavla mnohem více pozitivní atmosféry. „Dochází ke sjednocení pohledů,“ řekl po jednání s polským...

24. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  13:11

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:46,  aktualizováno  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.