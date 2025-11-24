„Pravicové síly v Japonsku vedou Japonsko a region ke katastrofě. Peking je odhodlán a schopen chránit svou národní územní suverenitu,“ uvedla na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.
Mluvčí reagovala na nedělní slova japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho o tom, že plány na rozmístění raket země–vzduch středního doletu na vojenské základně na Jonaguni postupují plynule. Přítomnost raket má podle něj snížit pravděpodobnost ozbrojeného útoku na Japonsko.
„Tento krok je extrémně nebezpečný a měl by vyvolat vážné obavy u sousedních zemí a mezinárodního společenství,“ řekla mluvčí čínského ministerstva.
|
Zrušené lety i potíže s mořskými plody. Napětí mezi Čínou a Japonskem roste
Nejzápadnější japonský ostrov Jonaguni se nachází pouhých 110 kilometrů východně od Tchaj-wanu. Čína do oblasti mezi oběma ostrovy 15. listopadu vyslala bezpilotní letoun, kvůli čemuž vzlétly japonské stíhačky.
„Japonsko má právo učinit nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti svého území. Jonaguni leží velmi blízko Tchaj-wanu a Japonsko tam posiluje své vojenské základny. Domníváme se, že to slouží našim národním zájmům, protože Japonsko nemá žádné územní nároky ani nepřátelské úmysly vůči Tchaj-wanu,“ řekl náměstek tchajwanského ministra zahraničí Wu Čchu-čchung. „Posílení příslušných vojenských zařízení Japonska je v zásadě prospěšné pro udržení bezpečnosti v Tchajwanském průlivu,“ dodal náměstek.
Premiérka Takaičiová 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.
|
Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky
Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády „zdrcující“ porážku, pokud by zakročilo.
Obě země si od té doby vzájemně předvolaly velvyslance. Čína doporučila svým občanům vyhýbat se cestám do Japonska, zakázala japonské mořské plody a zastavila distribuci japonských filmů. Japonsko vyzvalo své občany v Číně k opatrnosti.
|
Roztržka graduje. Japonsko vydalo varování pro své občany v Číně
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.
Jonaguni
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz