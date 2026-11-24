Japonská strana si problému všimla až po přistavení schodů a upozornila na něj cestující těsně před vystoupením. Takaičiová i ostatní členové delegace následně sestoupili opatrně a dbali na svou bezpečnost.
Incident vyvolal spekulace, že Čína chtěla premiérce kvůli napjatým vztahům mezi oběma zeměmi záměrně zkomplikovat přílet. Takaičiová totiž loni v listopadu v parlamentu hovořila o možném zapojení Japonska do krize kolem Tchaj-wanu. Chladné přijetí podtrhla také absence skupiny čínských dětí, která obvykle vítá zahraniční představitele.
Deník The Japan Times ale nyní píše o prozaičtějším důvodu – poruše přistavených schůdků.
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Si jednal s Trumpem a Putinem. Po schůzce vydali Mírovou deklaraci
Takaičiová navštívila Čínu poprvé od svého nástupu do funkce loni v říjnu. Setkala se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, k summitu mezi oběma zeměmi ale zatím nedošlo.