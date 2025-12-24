Dvojčata Siao Siao a Lej Lej se narodila v tokijské zoologické zahradě Ueno v roce 2021 a také zde vyrostla. Přesto však zůstávají majetkem Číny a musí být vrácena do února.
Jejich rodiče, Š’ Š’ a Ž’ Ž’, byli převezeni domů loni poté, co je Čína v roce 2011 zapůjčila do Japonska pro účely výzkumu chovu.
Poslední den, kdy bude možné čtyřletá dvojčata veřejně navštívit, je 25. ledna, uvedla vláda prefektury Tokio. Hlavní tajemník japonské vlády Minoru Kihara řekl, že pandy jsou v Japonsku dlouhodobě oblíbené, a vyjádřil přesvědčení, že přátelství prostřednictvím takzvané pandí diplomacie bude mezi oběma zeměmi pokračovat.
„Výměny prostřednictvím pand přispěly ke zlepšení veřejného mínění mezi Japonskem a Čínou a doufáme, že vztahy budou pokračovat,“ řekl Kihara. Upozornil, že řada místních samospráv a zoologických zahrad vyjadřuje přání, aby pandy dostaly do zápůjčky.
Čína poslala první pár pand do Japonska v roce 1972, aby oslavila normalizaci diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Od té doby Japonsko nikdy nebylo bez těchto medvědovitých šelem.
Pandy velké pocházejí z jihozápadní Číny a slouží jako neoficiální národní maskot. Peking je půjčuje do ciziny jako znamení dobré vůle, ale zachovává si vlastnictví nad nimi i jejich možnými mláďaty.
Vztahy mezi Japonskem a Čínou se zhoršily poté, co japonská premiérka Sanae Takaičiová začátkem listopadu uvedla, že japonská armáda by mohla zasáhnout, pokud by Čína zakročila proti Tchaj-wanu. Tento samosprávný ostrov Peking považuje za součást svého území.
Od té doby Čína omezila cestování do Japonska a kulturní akce, výměny mezi místními samosprávami byly zrušeny. Napětí se zhoršilo tento měsíc, když čínské cvičení s letadlovou lodí poblíž jižního Japonska donutilo Tokio vyslat do vzduchu stíhací letouny.