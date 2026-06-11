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Japonsko chce trestat znesvěcení vlajky, výjimku dostanou fanoušci za nápisy

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  6:48
Japonská vládní Liberálnědemokratická strana (LDP) tento týden schválila návrh zákona, který má zakázal znesvěcování japonské státní vlajky. V parlamentu ho chce prosadit do poloviny července.
Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (2. července 2018)

Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (2. července 2018) | foto: ČTK

Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (2. července 2018)
Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (2. července 2018)
Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (14. června 2010
Příznivci Japonska na fotbalovém mistrovství světa. (2. července 2018)
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Kritici se ale obávají možného porušení ústavního práva na svobodu projevu, napsala tisková agentura Kjódó.

Připravený zákon stanoví, že osoba, jež veřejně poškodí, odstraní nebo zneuctí japonskou vlajku způsobem vyvolávajícím silné odmítavé pocity nebo znechucení, může být potrestána až dvouletým vězením nebo pokutou až 200.000 jenů (přes 26.000 Kč). Sankce se má vztahovat také na osoby, které na internetu živě vysílají nebo zveřejňují videa zachycující znesvěcení vlajky. Tresty odpovídají stávajícím ustanovením trestního zákoníku, která už zakazují znesvěcování vlajek jiných zemí.

Část opozičního tábora tvrdí, že pro navrhovanou právní úpravu neexistuje jasné odůvodnění. Takeši Šina ze Středové reformní aliance (CRA) řekl, že předpokládané tresty vážně omezují lidská práva a že neexistuje zřejmý důvod pro jejich použití jako odstrašujícího prostředku.

„I když plně bereme v úvahu svobodu projevu, je povinností státu trestat činy, které za účelem urážky poškozují státní vlajku, symbol naší země,“ reagoval vysoce postavený člen LDP Koiči Hagiuda.

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Ve snaze rozptýlit obavy ohledně ohrožení svobody projevu byly stanoveny výjimky, jako je psaní na vlajky na podporu sportovců reprezentujících Japonsko či filmové scény zobrazující ničení vlajky. Zákon se nebude vztahovat ani na díla jako jsou japonské komiksy či animace (manga a anime), na videohry, obsah vytvořený umělou inteligencí, nebo na vlaječky přidávané k dětským jídlům v restauracích.

Návrh zákona vypracovaný poslanci LDP patří k hlavním legislativním prioritám premiérky Sanae Takaičiové a v parlamentu by měl být předložen po konzultacích s menším koaličním partnerem, Stranou japonské inovace (JIP). Bylo to obsaženo v jejich koaliční dohodě z loňského října, díky níž Takaičiová stanula v čele vlády.

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Témata: Japonsko

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