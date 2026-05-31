Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Autor: ,
  9:53
Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se snaží prosadit terapii založenou na myšlence, že animované seriály anime či manga můžou pomoci mladým lidem s psychickými potížemi.
Fotogalerie3

Postavy z japonských komiksů manga. | foto: 8bit / Collection ChristopheL via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Panto vedl několik studií, ve kterých se snažil najít odpověď na otázku: Lze anime využít jako terapeutickou metodu v oblasti duševního zdraví, zejména pak u lidí, kteří se těžko odhodlávají požádat o pomoc?

„Mně osobně manga a anime velmi pomohly. Byly to důležité nástroje emocionální podpory,“ řekl.

OBRAZEM: Kočičí autobus a psí hlavy. Jak vypadal letošní Animefest v Brně

Na Sicílii, kde vyrůstal, „panovaly velmi silné stereotypy ohledně pohlaví nebo sebevyjádření. Ale ve 12 nebo 13 letech jsem začal hrát hru Final Fantasy a mužské postavy v ní ve mně nesmírně rezonovaly. Byly tak mužné a super, ale svým vlastním způsobem,“ dodal.

Letos v březnu dokončil šestiměsíční pilotní studii o „poradenství založeném na anime postavách“, kterou prováděl na univerzitě v japonské Jokohamě. Jeho tým pracoval s 20 mladými lidmi ve věku 18 až 29 let, kteří vykazovali příznaky deprese, a nabídl jim online psychologickou podporu vedenou odborníkem v neobvyklé podobě: expert se na obrazovce objevoval jako anime avatar s upraveným hlasem.

Tento filtr může lidem pomoci rozpoznat své problémy a uklidnit je, domnívá se psychiatr, který doufá, že výsledky studie to potvrdí. Pro účely jeho výzkumu bylo speciálně vytvořeno šest různých postav, včetně „princovské“ s pláštěm, která disponuje dobrou emoční inteligencí, anebo jiné postavy, která má podle psychiatra „mateřskou energii, je stabilní a důvěryhodná... a má útočnou puškou v ruce.

Méně stresu a více času s rodinou. V Japonsku zaznamenali méně sebevražd

Každá z nich vychází z konkrétního archetypu komiksu manga, z nichž si účastníci mohou vybrat. „Snažil jsem se každé postavě vdechnout specifickou psychickou obtíž. Například jedna z postav, Kurotó Nagi, trpí bipolární poruchou,“ vysvětluje psychiatr.

Ostatní se potýkají s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), úzkostnými problémy nebo mají potíže spojené s konzumací alkoholu. Ale jde také o to, aby tito avataři byli zábavní, zdůraznil Francisco Panto.

Čtyřiadvacetiletý muž, který byl jedním z účastníků Pantovy studie, řekl, že ho k účasti přilákal popis jedné z postav „hledající skutečnou sílu“. „Měl jsem pocit, že by mi to mohlo pomoci při řešení mých vlastních problémů,“ dodal tento fanoušek anime a vývojář počítačových her, jehož jméno nelze v souladu s pravidly studie uvést.

Cílem první fáze studie, v níž se sledovala srdeční frekvence a spánek účastníků, je především ověřit proveditelnost terapie pomocí anime a zjistit, zda tento typ léčby může zmírnit příznaky deprese.

Požádat o pomoc je v Japonsku tabu

Projekt je součástí řady iniciativ zaměřených na řešení problémů duševního zdraví v Japonsku. Mezi ně patří zejména „ikizurasa“; existenciální úzkost pociťovaná lidmi, pro které je „těžké žít, těžké přežít ve společnosti“, vysvětluje asistentka Mio Išiiová, která se na projektu podílí.

„Je mnoho mladých lidí, kteří nemohou chodit do školy ani pokračovat v práci. Naším cílem je proto nabídnout jim nové možnosti, jak své potíže překonat,“ říká. A je to potřeba o to více, že požádat o psychologickou pomoc je v Japonsku stále značně stigmatizovanou záležitostí, dodala Išiiová.

Pestré masky i rock’n’roll z Asie. Fanoušci na Animefestu ocenili zahraniční hosty

Podle údajů Světového ekonomického fóra využívá psychologickou pomoc pouze šest procent Japonců. V Evropě nebo ve Spojených státech je tento podíl mnohem vyšší.

Jesús Maya, specialista na rodinnou terapii na Univerzitě v Seville, který se na studii nepodílel, považuje anime za „opravdu užitečné“. „Může to usnadnit vyjadřování emocí při komunikaci mezi pacientem a terapeutem,“ soudí.

Japonsko sužuje fenomén hikikomori. Rodiny tají, že se jich týká, líčí japanoložka

Čtyřiadvacetiletý účastník studie tvrdí, že „pocítil chuť žít, když viděl postavy plné života, které tvrdě pracují na splnění svých snů“.

Mio Išiiová doufá, že tato terapie pomůže široké veřejnosti po celém světě a zejména těm, kteří mají potíže požádat o pomoc navzdory svým problémům s duševním zdravím. Protože „anime nebo nové technologie mohou tyto potíže zmírnit“, tvrdí Išiiová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Donald Trump (25. května 2026)

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem...

31. května 2026  10:35

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Postavy z japonských komiksů manga.

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se...

31. května 2026  9:53

„Naše vztahy přinášejí dobré výsledky.“ Vystrčil odletěl na Tchaj-wan

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci jsou také podnikatelé...

31. května 2026  9:37

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Brennerská dálnice byl kvůli demonstraci uzavřená, lidem vadí její přetížení

Lidé protestují proti rostoucímu dopravnímu zatížení na Brennerské dálnici mezi...

Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojeli přes Brennerskou dálnici (A13), která je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a...

30. května 2026  15:09,  aktualizováno  31. 5. 9:06

Česko asi závazky NATO nesplní, u Trumpa ale máme výhodu, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců...

31. května 2026  9:04

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Jedná se o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z...

31. května 2026  8:16,  aktualizováno  10:32

Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí

Oslavy titulu Paris Saint Germain v Lize mistrů se ve Francii neobešli bez...

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na neděli o tom...

31. května 2026  7:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Putin si s USA hraje, Trumpa umí vodit. Politolog o cílech Ruska a nutnosti zbrojit

Premium
Německý politolog Carlo Masala (58), autor provokativní knihy Když vyhraje...

Německý politolog Carlo Masala v Praze při veřejné debatě o válce na Ukrajině vyprávěl neobvyklou historku s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavně sem ale profesor mezinárodních vztahů na Univerzitě...

31. května 2026

EU Inc. Brusel plánuje jednotný trh, státy se na něm ale musí domluvit

Premium
Dokument „Jedna Evropa, jednotný trh- strategický plán“ představuje politický i...

Ze sedmadvaceti národních trhů členských zemí Evropské unie by podle plánu měl vzniknout jeden společný. Jeho dokončení by znamenalo vyšší růst, vyšší mzdy i životní úroveň. Kvůli neúplnému...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.