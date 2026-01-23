Japonská premiérka rozpustila sněmovnu, budou předčasné volby. Věří v úspěch

Japonská premiérka Sanae Takaičiová rozpustila dolní komoru parlamentu, Sněmovnu reprezentantů. Otevřela tím cestu k předčasným volbám, které vyhlásila na neděli 8. února. Takaičiová si tak chce zajistit politickou stabilitu. Podle agentury AP spoléhá na svou popularitu a od voleb si slibuje posílení většiny v parlamentu.

Takaičiová, která se loni v říjnu stala první ženou v čele japonské vlády, se pokouší využít své popularity, aby vládnoucí straně pomohla znovu získat půdu pod nohama po velkých prohrách v posledních letech.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová se účastní mimořádného zasedání parlamentu, na kterém bude dolní komora parlamentu rozpuštěna. (23. ledna 2026)
Japonská premiérka Sanae Takaičiová se účastní mimořádného zasedání parlamentu, na kterém bude dolní komora parlamentu rozpuštěna. (23. ledna 2026)
Japonská premiérka Sanae Takaičiová (uprostřed) před zahájením mimořádného zasedání dolní komory parlamentu. (23. ledna 2023)
Japonská premiérka Sanae Takaičiová se klaní, zatímco ostatní zákonodárci zvedají ruce po rozpuštění dolní komory během mimořádného zasedání parlamentu v dolní komoře parlamentu. (23. ledna 2026)
Tento krok ale oddálí hlasování o rozpočtu, který má podpořit ekonomiku a řešit prudce rostoucí ceny.

Japonská premiérka Takaičiová rozpustí parlament, zemi čekají předčasné volby

Volby mají být odrazem názoru občanů na říjnové uzavření koaliční smlouvy mezi Takaičiové Liberálnědemokratickou stranou (LDP) a Japonskou stranou inovace (JIP) a zajistit koalici pohodlnou většinu.

Premiérka chce politickou stabilitu, ve které by její vláda mohla uskutečnit reformy podle svých záměrů, uvedla dříve agentura Kjódó.

Takaičiová slíbila ukončit „nadměrnou úspornost“, zdůraznila svůj závazek k dlouhodobé udržitelnosti země a zavázala se posílit důvěru trhu ve veřejné finance. Navrhla také dvouleté osvobození potravin od spotřební daně, aby zmírnila rostoucí životní náklady.

„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska

Volební kampaň začne 27. ledna a samotné volby se uskuteční v neděli 8. února. Pro Takaičiovou půjde o první volby. Do funkce první premiérky v japonských dějinách ji totiž loni 21. října zvolil parlament poté, co se stala historicky první předsedkyní vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP).

Volby do dolní komory parlamentu, jejíž členové vykonávají čtyřleté funkční období, se v Japonsku naposledy konaly v říjnu 2024. Ve 465členné Sněmovně reprezentantů se LDP s 199 poslanci opírá o podporu JIP se 34 zákonodárci, čímž mají nejtěsnější možnou většinu 233 křesel.

