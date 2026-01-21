O trestu doživotí rozhodl japonský soud. Abe po útoku krvácel a zkolaboval, převezli jej do nemocnice, ale podle lékařů už při příjezdu do zdravotnického zařízení nejevil známky života.
Případ vraždy předsedy vlády vynesl na světlo dlouhá léta trvající vazby japonských vládních politiků na kontroverzní jihokorejskou Církev sjednocení.
|
Japonský expremiér Abe zemřel. Podlehl zraněním způsobeným atentátníkem
Odsouzený muž podle médií chová nevraživost vůči Církvi sjednocení, kterou obviňuje ze zbídačení své rodiny. Viní ji z toho, že přesvědčila jeho matku, aby jí darovala okolo 100 milionů jenů (skoro 17,2 milionu korun). Abeho obviňoval, že tuto náboženskou organizaci propagoval.
Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pořádáním hromadných sňatkových obřadů. Klíčovým zdrojem jejích příjmů jsou dary od jejích japonských stoupenců. V Japonsku čelí stovkám žalob rodin, podle jejichž tvrzení manipulovala s členy, kteří kvůli darům pro ni přišli o své úspory, napsala agentura AP. Loni v březnu japonský soud nařídil rozpuštění tamní Církve sjednocení po žádosti vlády, kterou podnítilo vyšetřování atentátu na Abeho.
|
Matka vraha japonského expremiéra je moonistka, odhalilo vyšetřování
Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem od druhé světové války. V čele vlády stál v letech 2006 až 2007 a od roku 2012 do září 2020, kdy odstoupil. Před tím ohlásil, že demisi hodlá podat kvůli zdravotnímu stavu.
|
8. července 2022