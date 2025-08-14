Polští hledači Jantarové komnaty mají povolení k průzkumu bývalého cvičiště SS

Na základě toho vědci plánují další průzkum, včetně vrtů a archeologických vykopávek, aby zjistili, o jakou strukturu v prostoru v Dziemianech v regionu Kašubska jde. Připouštějí, že to může být bunkr nebo jiná podzemní infrastruktura zbudovaná za druhé světové války. Regionální památkový úřad povolil archeologické práce na daném místě.
Nicméně podle serveru Notes from Poland se k hledání Jantarové komnaty staví se značnou dávkou skepse a podotkl, že zprávy o pokroku v pátrání po tomto pokladu se nezřídka objevují v tzv. okurkové sezoně. Dodal zároveň, že nedávno se v této lokalitě pod vrstvou odpadu z poválečného období našla podzemní cihlová nádrž.
Iniciátorem výzkumu je Jan Delingowski, který se několik let snaží najít německý poklad v Kašubsku. Přivedlo ho k tomu vyprávění jednoho bývalého vězně, který tvrdil, že v 80. letech se v nápravném zařízení v Barczewu setkal s někdejším šéfem nacistické strany NSDAP ve Východním Prusku Erichem Kochem a ten mu údajně prozradil, kde by poklad mohl být ukryt.
Jantarovou komnatu v roce 1716 daroval ruskému carovi Petru I. pruský panovník Bedřich Vilém. V roce 1941 ji Němci u Petrohradu demontovali a až do jara 1945 byla uložena v Königsbergu, dnešním Kaliningradu. Od té doby je její osud neznámý.
Podle některých zdrojů mohla být zničena při spojeneckém bombardování Königsbergu, podle jiných se s ní potopila loď při evakuaci tohoto města před postupující Rudou armádou. Dnes je v komplexu v Carském Selu nedaleko Petrohradu přesná kopie Jantarové komnaty.
Před deseti lety vědci krakovské vysoké školy báňské zkoumali v okolí dolnoslezského Walbrzychu lokalitu, kde se v podzemním tunelu podle legendy měl nacházet vlak plný zlata a cenností vypravený koncem války z Vratislavi. Zjistili, že v místě, kde by „zlatý vlak“ mohl být, jsou skutečně v zemi tři místa odlišná od okolí. Uvedli ale, že tyto anomálie jsou přírodního rázu.