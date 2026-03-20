Ve svém výzkumu se zaměřujete na to, jak právní normy ovlivňují realitu války. Když ale dnes sledujeme zprávy z Ukrajiny nebo z Blízkého východu, nemáte občas pocit, že studujete pravidla hry, která už nikdo nerespektuje?
Musíme rozlišovat dva různé typy pravidel. Jedny upravují, kdy je vůbec legální začít válku. Je to například v sebeobraně nebo s mandátem OSN. Druhá pravidla pak určují, jakým způsobem má být válka vedena, a to nezávisle na tom, zda je samotný konflikt legální. S určitou krizí dodržování se potýkáme neustále, protože jakmile se státy ocitnou ve válce, jejich hlavní motivací je pochopitelně zvítězit a ochránit své vojáky.
Přesto tu byla doba, kdy se armády o tato pravidla opíraly jako o mantinely, které chránily civilisty. Když Spojené státy v Iráku nebo Afghánistánu tato pravidla porušily, snažily se o nápravu reputace. To už dnes neplatí. Současná krize zákonů války je mnohem hlubší. Způsobily to částečně Spojené státy a Izrael – země, které dříve tato pravidla deklarovaly, ale nyní je v podstatě hodily za hlavu. Odnášejí to pak civilisté.
Pokud evropské státy budou jednat ve shodě s USA, které jsou v případu Íránu agresorem, samy se vystavují riziku legitimních obranných akcí ze strany Íránu.