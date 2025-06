Agentura USAID v důsledku razantních škrtů odstoupí od projektu Hope Through Action, který spravuje Institut Jane Goodallové (JGI) a jehož cílem byla ochrana šimpanzů před vyhynutím a obnova jejich přirozeného prostředí v západní Tanzánii. Projekt od agentury obdržel za posledních pět let 29,5 milionu dolarů (638 milionu korun). Upozornil na to deník The Guardian.

Podle údajů JGI šimpanzi vymřeli ve třech afrických zemích a celkový počet jejich populace klesl z milionů na méně než 340 tisíc.

Společnost Ecosia ve spolupráci s rakouskou pobočkou institutu (JGI Austria), přislíbila, že tanzanské rezervaci věnuje 100 tisíc dolarů (zhruba 2,2 milionu korun) v příštích třech letech. Ačkoliv je to jenom zlomek původního finančního daru, peníze pomůžou k zaplacení výsadby 360 tisíc sazeniček na zalesnění národního parku Gombe, což by jinak kvůli škrtům v USAID bylo ohroženo. Součástí kampaně Ecosia je věnování sta procent zisků na akce podporující ochranu životního prostředí.

„Odmítáme opustit lidi a přírodu. Tam, kde byla naděje zničena, ji pomáháme opět vypěstovat,“ uvedla ředitelka rakouské pobočky JGI Diana Leizingerová.

Podle analýzy humanitární organizace Refugees International Trumpova administrativa zastavila 98 procent grantů agentury USAID, které souvisely s klimatem. Goodallová označila Trumpovu klimatickou agendu za „nesmírně deprimující“ již během jeho prvního funkčního období, kdy zrušil plán bývalého prezidenta Baracka Obamy na podporu čisté energie.

Jedna devadesátiletá světově známá bioložka Jane Goodallová redefinovala pojem ochrany živočišných druhů. Klade důraz především na spolupráci s místní komunitou, aby se zajistila nejen druhová rozmanitost živočichů a ochrana jejich přirozeného prostředí, ale také lepší živobytí pro domorodé obyvatelstvo. Svým výzkumem v Tanzanii v 60. letech revolučně změnila pohled na chování primátů.