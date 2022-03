Západ Ukrajině zpravodajsky pomáhá, ale musí o tom mlčet, říká analytik

Co nám ukázalo prvních šest dní ruské invaze?

Viděli jsme dvě zásadní věci. Ukrajinská armáda bojuje velice dobře, evidentně se na ten konflikt připravila. Na druhé straně jsme viděli, že ruská armáda šla do konfliktu jinak, než se očekávalo, jinak, než říká její doktrína. Nebojuje způsobem, na jaký je vycvičená. A vidíme, že to úplně nefunguje.

Rusové v první fázi evidentně vsadili na to, že Ukrajinci nebudou klást odpor. Ukrajinskou armádu a ukrajinské odhodlání jednoznačně podcenili a pokusili se rychle a v malých jednotkách dostat pod kontrolu Kyjev, vyhnout se bojům o velká města, kontrolovat jen klíčové komunikace a válku ukončit dřív, než bude mít někdo možnost reagovat.