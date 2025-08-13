„Na tomto místě za Česko i za Evropu vztyčujeme jednu z nejvýchodnějších vlajek na Ukrajině. Když mluvím o Ukrajině, myslím celou Ukrajinu včetně okupovaných regionů nebo třeba Krymu,“ řekl Lipavský s tím, že věří, že země jednoho dne obnoví svoji územní celistvost.
„Takže budeme moci udělat třeba podobnou akci na Krymu nebo v Simferopolu, v Luhansku, v Doněcku,“ podotkl. Podle ministerstva zahraničí Česko má nyní diplomatickou přítomnost na nejvýchodnější pozici na Ukrajině ze všech zemí.
Účelem diplomatické přítomnosti je povzbudit místní obyvatele, podniky, obce, nevládní organizace, školy či nemocnice a ukázat jim, že nejsou na všechno sami. „Dnipro je takové ocelové srdce Ukrajiny. Je to průmyslově podobné, jako v čem je Česko špičkové v rámci Evropy. Jsme také průmyslová země,“ poznamenal Lipavský a připomněl, že v Dněpropetrovském regionu působí několik desítek českých firem.
„Kancelář vytvoří zázemí pro dva kolegy. Máme tady jednu místní sílu, která se nám o všechno stará,“ poznamenal. Dodal, že pracovníci nebudou ve městě nastálo, ale často. „Budou tady moci několik dní v kuse pracovat, mít jednání, schůzky, organizovat různé aktivity. Myslím si, že to bude plnohodnotná diplomatická přítomnost,“ podotkl ministr.
Uvedl také, že obchod Česka s Ukrajinou raketově roste a přesáhl už například česko-ruskou obchodní výměnu, jež naopak klesá.
Otevření kanceláře se zúčastnili český velvyslanec v Kyjevě Radek Pech, náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis nebo šéf oblastní rady Dněpropetrovské oblasti Mykola Lukašuk.
Česko směřuje svoji pozornost do Dněpropetrovské oblasti i v rámci poválečné obnovy Ukrajiny. Nabízí své schopnosti v energetice, dopravní infrastruktuře, ve zdravotnictví, vodním hospodářství, tradičním strojírenství nebo i technickém školství.