Jankovi by dnes zářily oči, říká Jozef Kuciak. Vrahům by odpustit dokázal

Váš otec těsně po vraždě vašeho bratra Jána říkal, že by dokázal vrahům odpustit, jen chce vědět, proč se to stalo a kdo si to objednal. Tento týden prokuratura podala obžalobu na kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Dokáže vaše rodina skutečně odpustit někomu, kdo mu sebral nejbližšího člověka?

Těžká otázka. Neznám na ni odpověď. Jsme však křesťanská rodina a už i z toho důvodu bychom měli umět odpustit. Uvnitř je velký hněv, ale jeho šíření dělá z člověka podobné individuum, jako jsou pachatelé. Nenávist není řešením, nikomu nepomůže. Kdybych viděl upřímnou lítost doprovázenou adekvátním trestem, možná bych odpustil. Ale nezapomněl.