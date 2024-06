KOMENTÁŘ: Evropské volby se stávají strašákem vlád. Voliči si vyřizovali účty

Velmi výrazným rysem letošních voleb do Evropského parlamentu byla velká vnitropolitizace. Hlavní pozornost kandidátů a voličů se nezaměřovala na velká evropská témata, na úlohu Evropy v dnešním světě, na otázky její identity či obrany ani na její dlouhodobé zájmy. Debatovalo se především o tom, co nejvíce trápí občany jednotlivých členských zemí. V zemích západoevropského jádra to jsou dvě hlavní každodenní starosti.

Tyto volby svými důsledky zkracují funkční období řádně zvolených vlád. Ty musejí hledat nové nápady, nová řešení.