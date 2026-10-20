Eichler: Macron je mimo realitu. Před demonstranty by měl utéct z Paříže

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Emmanuel Macron by měl podle Jana Eichlera opustit Elysejský palác a uchýlit se do prezidentské rezidence La Lanterne nedaleko Versailles. „Já bych mu to vřele doporučil,“ řekl odborník z Univerzity AMBIS v Rozstřelu na iDNES.cz při debatě o tom, zda by si rozhněvaní demonstranti mohli přijít pro prezidenta a ohrozit jeho bezpečnost.
Macron podle něj nesplnil sliby a podcenil nespokojenost lidí, jejichž původní požadavky nyní zastiňuje pouliční násilí.
O cestě k Elysejskému paláci podle Eichlera uvažovali už účastníci protestů žlutých vest. Současnou atmosféru ve Francii označil za silně namířenou proti prezidentovi a zavedeným politickým elitám. „Na establishment jsou Francouzi hodně nahněvaní a konkrétně na Emmanuela Macrona,“ uvedl.
Přesun do sídla v La Lanterne by podle něj prezidentovi prospěl. Na otázku, zda by Macron mohl situaci vyhrotit nasazením vojska, jednoznačnou předpověď nenabídl. „Doufám, že to nehrozí,“ odpověděl.
Protesty zastínili násilníci
Za obrazy hořících aut a střetů s policií se podle Eichlera ztrácejí důvody, proč lidé původně vyšli do ulic. Protesty rozhýbali studenti, k nimž se přidávali učitelé a lidé s nízkými příjmy. Pozornost však postupně přebírají násilníci ničící majetek a útočící na policii.
Původní demonstranti podle něj početně stále převažují. Násilná část je však agresivnější a viditelnější. Na otázku, zda jde o ukradenou revoluci, odpověděl: „Bezesporu je to ukradená revoluce.“
Požadavky studentů přitom považuje za oprávněné. Odkazoval na televizní záběry zanedbaných škol, zastaralého vybavení i nevyhovujících hygienických podmínek.
„Krysy na záchodech, krysy na chodbách, velmi zastaralé zařízení. Nedostatečně zaplacení učitelé,“ vyjmenoval. Právě špatné pracovní podmínky podle něj přivedly do protestů také pedagogy, kteří se postavili po bok svých žáků a studentů.
Za opodstatněnou označil rovněž nespokojenost části pracujících, jimž nízké výplaty nestačí na běžný život. „Dostanou výplatu a než přijde další, už jsou v dluhu, už jsou v minusu,“ popsal. „V tomto mají protestující naprostou pravdu.“
Nesplněné sliby mladým
Odpovědnost Eichler přisuzuje Macronovi, od něhož mladí lidé očekávali lepší vyhlídky do budoucna. „Jsou to jednoznačně nesplněné sliby,“ prohlásil.
Kritizoval i prezidentův příslib spojit to nejlepší z francouzské pravice, levice a středu. Podle Eichlera Macron nerozumí každodenním finančním problémům části společnosti ani pocitu přehlížení, který zažívají obyvatelé venkova.
Nespokojenost se přitom podle něj zdaleka neomezuje na přistěhovalce, jejich potomky a nezaměstnané. Protestují také zaměstnanci továren, vinaři či chovatelé. „Velmi nespokojení jsou právě zemědělci, kteří dřou na polích a nedostávají za to adekvátní odměny,“ zdůraznil.
Vedle příjmů upozornil na nerovné možnosti přístupu ke vzdělání. Část Francouzů podle něj vnímá výrazný rozdíl mezi vlastními příležitostmi a možnostmi dětí z privilegovaných rodin.
Současné protesty proto podle Eichlera mohou přinést politické změny. Zmínil možnost spojení studentů s někdejšími představiteli žlutých vest, kteří by se zároveň vymezili proti násilí. „V nějakou změnu to určitě vyústit musí,“ soudí.
Le Penová může těžit z hněvu
Politicky současná situace podle Eichlera nahrává především Marine Le Penové. Částečně může získat také levicový Jean-Luc Mélenchon, který podle něj dlouhodobě kritizuje situaci v podfinancovaném školství a zdravotnictví.
Mélenchona ocenil jako politika schopného zaplnit náměstí a oslovovat lidi ve školách či továrnách. Současně mu vytkl nedostatečně důrazné vymezení vůči násilníkům. „Možná tam propásl nějaký den, kdy měl kategoricky říci: Tak toto ne, násilí neschvaluji,“ uvedl.
Případné vítězství Le Penové podle něj nemusí znamenat katastrofu. „Apokalypsa by nenastala,“ řekl. Připustil, že by jako prezidentka mohla rozpustit parlament a pokusit se získat většinu v následných volbách.
U její protiimigrační politiky však sám odhaduje, že z šedesáti až sedmdesáti procent může jít o rétoriku. Za možné konkrétní kroky označil zpřísnění zákonů, rychlejší souzení a důslednější postih násilných výtržností.
Změna vedení Francie by podle něj mohla ovlivnit také podporu Ukrajiny. Hlasy požadující přesun peněz na řešení domácích problémů podle Eichlera sílí. Na otázku, zda by Francie pod Le Penovou mohla od současné vstřícné politiky Francie vůči Ukrajině, odpověděl: „Toto by se stát mohlo.“