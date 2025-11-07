Zemřel vědec a držitel nobelovky Watson. Zasloužil se o objevení struktury DNA

21:45
  21:45
Ve věku 97 let zemřel americký vědec a jeden z objevitelů struktury DNA James Watson, který díky tomu v roce 1962 získal Nobelovu cenu za lékařství. O Watsonově čtvrtečním skonu v pátek informoval deník The New York Times.

Vědec James Watson, který pomohl objevit struktury DNA. | foto: Profimedia.cz

List označil Watsonovu roli v dešifrování DNA za natolik velkou, aby si zasloužil zařazení mezi nejvýznačnější vědce dvacátého století. Watson se připojil rovněž k Projektu lidského genomu, jehož cílem bylo zmapování genů.

Watson společně s britskými vědci Francisem Crickem a Mauricem Wilkinsem obdrželi Nobelovu cenu za objasnění molekulární struktury nukleových kyselin.

Dávní předci kódují do potomků signály o nebezpečí, vysvětluje terapeutka

NYT připomněl, že vedle vědeckého uznání si Watson vysloužil i kontroverze, když v roce 2007 v rozhovoru naznačil, že černoši nejsou tolik inteligentní jako běloši. Výrok poté ještě zopakoval v jistém dokumentárním pořadu.

Watson se rovněž rozhodl prodat medaili laureáta Nobelovy ceny v aukci Christie’s. Za 4,1 milionu dolarů ji v roce 2014 koupil ruský miliardář Ališer Usmanov, který ji vědci následně vrátil.

Prodej tehdy Watson zdůvodnil tím, že chce peníze použít k zajištění rodiny a také k podpoře vědeckého výzkumu. Spekulovalo se ale, že to učinil jako krok vzdoru vůči vědecké obci, kterou se cítil opuštěn.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Zemřel vědec a držitel nobelovky Watson. Zasloužil se o objevení struktury DNA

Vědec James Watson, který pomohl objevit struktury DNA.

Ve věku 97 let zemřel americký vědec a jeden z objevitelů struktury DNA James Watson, který díky tomu v roce 1962 získal Nobelovu cenu za lékařství. O Watsonově čtvrtečním skonu v pátek informoval...

