Spoluzakladatel oděvní firmy Superdry míří za mříže. Dostal osm let za znásilnění

Spoluzakladatele známé módní značky kromě odnětí svobody odsoudili také k úhradě soudních nákladů ve výši 5 000 liber, v přepočtu 140 tisíc Kč.
Holder, který se k soudu připojil prostřednictvím videokonference z vězení, na vynesení rozsudku nereagoval. Během procesu popřel obvinění ze znásilnění a tvrdil, že styk mezi ním a obětí proběhl se souhlasem. Holder podle svých slov přestal, když mu žena řekla, že to začíná bolet.
Při křížovém výslechu Holder popřel, že by do ženina domu šel s vidinou sexu. Porota však podnikateli neuvěřila a minulý týden ho shledala vinným ze znásilnění.
Při čtvrtečním jednání u Bristolského korunního soudu soudce David Chidgey Holderovi řekl, že spáchal „odporný čin sexuálního násilí“.
Podnikatel ženu napadl po noci strávené v baru v Cheltenhamu v Gloucestershire. Znásilněná žena při výpovědi uvedla, že plakala a žádala ženatého otce dvou dětí, aby přestal, ale on pokračoval. Utrpení skončilo, až když se jí podařilo utéct z ložnice. Holder krátce nato opustil její dům.
Napadená žena si nese následky doteď. „To, co jsi mi udělal, tím dnem neskončilo. Pronásleduje mě to v mých vztazích, ve způsobu, jakým se snažím důvěřovat, v momentech, kdy by mi spojení mělo připadat bezpečné, ale není,“ vypověděla u soudu.
Žena Holderovi rovněž sdělila, že jí vzal svobodu volby, důstojnost i tělo.
Holderova advokátka u soudu uvedla, že její klient byl již dříve jednou odsouzen za řízení pod vlivem alkoholu.
Řekla, že Holdera jeho manželka plně podporuje a že podnikatel na sobě plánuje během pobytu ve vazbě tvrdě pracovat. Tvrdila také, že mediální pozornost věnovaná tomuto případu a Holderovo bohatství z něj za mřížemi udělají terč.
Před budovou soudu vzdala hold Holderově oběti policejní vyšetřovatelka Elle MacLeodová z gloucestershirské policie. „Nejenže bojovala za spravedlnost pro sebe, ale pravděpodobně také zabránila tomu, aby se další lidé stali oběťmi sexuálního násilí páchaného Holderem,“ uvedla.
„Ačkoli žádný trest nenapraví škodu, kterou Holder té noci způsobil, doufám, že to alespoň částečně přispěje k dosažení spravedlnosti pro oběť,“ dodala.