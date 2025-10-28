Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny

Autor: ,
  7:59
Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Ostrov by měl zasáhnout během úterý, už si ale vyžádal tři oběti na životech. Jde o zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851, uvedla agentura AP. Zasáhnout by měl také Kubu, kde taktéž hrozí přívalové deště a sesuvy půdy.
Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už...

Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už vyžádal tři oběti. (28. října 2025) | foto: Reuters

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté...
Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté...
Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už...
Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už...
8 fotografií

Hurikán se krátce po půlnoci SEČ nacházel asi 190 kilometrů jihozápadně od pobřeží Jamajky a postupoval severovýchodním směrem rychlostí čtyři kilometry v hodině, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Melissu provázel vítr o rychlosti přes 250 kilometrů v hodině. Podle NHC se na ostrově dají během dneška očekávat katastrofální a život ohrožující záplavy a četné sesuvy půdy a lidé by měli vyhledat bezpečný úkryt a nevycházet. Středisko očekává na ostrově rozsáhlé škody na infrastruktuře a výpadky elektrického proudu a telekomunikace.

VIDEO: Hurikány rozbouřily oceán. Domy na kůlech v Severní Karolíně se hroutí

Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.

„Jsem na kolenou a modlím se,“ citovala AP jamajského premiéra Andrewa Holnesse. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, podle AP však někteří lidé odmítli evakuaci z pobřežních oblastí. Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až 1000 milimetrů srážek, pobřeží by mohly zasáhnout až čtyřmetrové vlny.

Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno. Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.

Hurikán Erin přinesl tropickou bouři na Bahamy, na pobřeží USA zvedne vlny

Jamajka už o víkendu uzavřela dvě hlavní letiště v zemi. Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východě ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Kubánská vláda dále vydala varování před hurikánem pro provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas.

Dominikánská republika minulý týden uzavřela školy a úřady a tato opatření platí i dnes. V pěti z devíti provincií Dominikánské republiky je vyhlášen nejvyšší červený stav ohrožení, protože předpověď varuje před dalšími přívalovými dešti v Dominikánské republice a na Haiti.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Americký prezident Donald Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou Sanae Takaičiovou a uvedl, že vztahy s tímto ostrovním státem budou pevnější než kdy dříve. Konzervativní politička zdůraznila...

28. října 2025  8:20,  aktualizováno  8:39

Oslavy státního svátku 28. října: politici uctí památku TGM, Pavel jmenuje generály

Sledujeme online

Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno  8:35

Drobné opravy bytů do 1500 korun si nájemníci zaplatí sami, navrhuje ministerstvo

Výše nákladů za drobné opravy v bytech, které hradí nájemník, by se mohly zvýšit z 1000 na 1500 korun. Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve středu projedná vláda. Celkové výdaje nájemce na...

28. října 2025  8:35

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného transportoval...

28. října 2025  8:07

Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Ostrov by měl zasáhnout během úterý, už si ale vyžádal tři oběti na životech. Jde o zřejmě nejsilnější...

28. října 2025  7:59

V ohnivém pekle zamřížovaného objektu na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí

Před patnácti lety hasiči zasahovali u jednoho z nejtragičtějších požárů v historii samostatné České republiky. Při požáru opuštěného domu na pražské Florenci tehdy zemřelo devět lidí, hasiči...

28. října 2025  7:46

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6, několik budov se zřítilo

Západ Turecka v noci z pondělka na úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6. Zatím nejsou žádné informace o mrtvých či zraněných, zřítilo se ale několik budov.

28. října 2025  7:35

Jak vypadají nejvyšší státní vyznamenání. Jak se správně nosí, předvedl Václav Klaus

Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Jako modelový příklad poslouží jediná fotka Václava Klause s...

28. října 2025

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Premium

Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky. Zavedení se však nakonec proti předpokladům opozdí. Co od toho lze očekávat a jaká je praxe v okolních...

28. října 2025

Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové...

28. října 2025

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Premium

Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili...

28. října 2025

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o víkendu poškodily přehradu, uvedly federální úřady. Ukrajinská armáda tvrdí, že úder zkomplikoval...

27. října 2025  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.