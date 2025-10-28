Hurikán se krátce po půlnoci SEČ nacházel asi 190 kilometrů jihozápadně od pobřeží Jamajky a postupoval severovýchodním směrem rychlostí čtyři kilometry v hodině, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC).
Melissu provázel vítr o rychlosti přes 250 kilometrů v hodině. Podle NHC se na ostrově dají během dneška očekávat katastrofální a život ohrožující záplavy a četné sesuvy půdy a lidé by měli vyhledat bezpečný úkryt a nevycházet. Středisko očekává na ostrově rozsáhlé škody na infrastruktuře a výpadky elektrického proudu a telekomunikace.
Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.
„Jsem na kolenou a modlím se,“ citovala AP jamajského premiéra Andrewa Holnesse. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, podle AP však někteří lidé odmítli evakuaci z pobřežních oblastí. Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až 1000 milimetrů srážek, pobřeží by mohly zasáhnout až čtyřmetrové vlny.
Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno. Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.
Jamajka už o víkendu uzavřela dvě hlavní letiště v zemi. Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východě ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Kubánská vláda dále vydala varování před hurikánem pro provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas.
Dominikánská republika minulý týden uzavřela školy a úřady a tato opatření platí i dnes. V pěti z devíti provincií Dominikánské republiky je vyhlášen nejvyšší červený stav ohrožení, protože předpověď varuje před dalšími přívalovými dešti v Dominikánské republice a na Haiti.