Mellisa by karibský ostrov měla zasáhnout během úterý. Jde o zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851. Zasáhnout by měl také Kubu, kde taktéž hrozí přívalové deště a sesuvy půdy.
Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.
Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny
„Jsem na kolenou a modlím se,“ řekl jamajský premiéra Andrew Holness. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, někteří lidé však odmítli evakuaci z pobřežních oblastí. Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až 1 000 milimetrů srážek, pobřeží by mohly zasáhnout až čtyřmetrové vlny.
Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno.
Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.