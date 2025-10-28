VIDEO: Dechberoucí záběry, vědci proletěli okem hurikánu Melissa

Autor: ,
  9:50
Na Jamajku se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Rychlost větru v samotném hurikánu podle meteorologů přesahuje 250 km/h. V jeho oku však panuje relativní klid a vědcům se jím dokonce podařilo proletět.

Mellisa by karibský ostrov měla zasáhnout během úterý. Jde o zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851. Zasáhnout by měl také Kubu, kde taktéž hrozí přívalové deště a sesuvy půdy.

Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.

Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny

„Jsem na kolenou a modlím se,“ řekl jamajský premiéra Andrew Holness. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, někteří lidé však odmítli evakuaci z pobřežních oblastí. Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až 1 000 milimetrů srážek, pobřeží by mohly zasáhnout až čtyřmetrové vlny.

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. (28. října 2025)
Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. (28. října 2025)
Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už vyžádal tři oběti. (28. října 2025)
Jamajka se připravuje na hurikán nejsilnější kategorie Melissa, který si už vyžádal tři oběti. (28. října 2025)
8 fotografií

Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno.

Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Na skládce u Litvínova opět hoří, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Na skládce Celio u Litvínova opět hoří. Hasiči tam likvidují požár štěpky. Na místo se sjelo šestnáct jednotek. V areálu hoří poměrně často. K obdobné události tam došlo naposledy v první polovině...

28. října 2025  9:39,  aktualizováno  10:17

Oslavy státního svátku 28. října: prezident a politici položili na Vítkově věnce

Sledujeme online

Česko si připomíná 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V rámci oslav už prezident Petr Pavel a další přední zástupci státu položili při ceremoniálu na pražském Vítkově věnce k...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno 

RECENZE: Němci měli tanky, Češi barikády a národní hrdinové smůlu

60 %

Dokument Němci měli tanky, Češi barikády, který podle vlastního scénáře natočil režisér a kameraman Oliver Malina Morgenstern, má premiéru v ČT ve čtvrtek. Skvěle by však ladil i se svátkem 28....

28. října 2025

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Vysíláme

Ředitel Českého královského institutu Zdeněk Prázdný v Rozstřelu obrací zažité jistoty: 28. říjen je podle něj „mýtus bez reálného základu“, skutečným pilířem české státnosti má být svatý Václav....

28. října 2025

VIDEO: Dechberoucí záběry, vědci proletěli okem hurikánu Melissa

Na Jamajku se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Rychlost větru v samotném hurikánu podle meteorologů přesahuje 250 km/h. V jeho oku však panuje relativní klid a vědcům se jím dokonce...

28. října 2025  9:50

Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Ve firmě v Moravanech na Brněnsku v pondělí odpoledne hořela technologická pec. Z haly se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo asi 160 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Škoda po požáru činí předběžně 15...

28. října 2025  9:18

Klaus pronese sváteční projev před Obecním domem, zhodnotí stav republiky

Bývalý český prezident Václav Klaus při příležitosti státního svátku pronese před pražským Obecním domem projev o situaci v republice po 107 letech od jejího vzniku. Akci organizuje Institut Václava...

28. října 2025

Dvě třetiny mladých Čechů by bez příjmu vydržely jen tři měsíce, ukázal průzkum

Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce. Pouze měsíc by vydrželo 30 procent, takovou rezervu mají hlavně lidé se základním vzděláním....

28. října 2025  8:52

Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Americký prezident Donald Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou Sanae Takaičiovou a uvedl, že vztahy s tímto ostrovním státem budou pevnější než kdy dříve. Konzervativní politička zdůraznila...

28. října 2025  8:20,  aktualizováno  8:39

Drobné opravy bytů do 1500 korun si nájemníci zaplatí sami, navrhuje ministerstvo

Výše nákladů za drobné opravy v bytech, které hradí nájemník, by se mohly zvýšit z 1000 na 1500 korun. Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve středu projedná vláda. Celkové výdaje nájemce na...

28. října 2025  8:35

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného transportoval...

28. října 2025  8:07

Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Ostrov by měl zasáhnout během úterý, už si ale vyžádal tři oběti na životech. Jde o zřejmě nejsilnější...

28. října 2025  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.