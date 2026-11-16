Nová Jalta? Setkání „velké trojky“ v Číně znervózňuje svět. Ukáže se, kdo je šéf

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo, že čínský prezident Si Ťin-pching uspořádá v Šen-čenu čínsko-rusko-americký summit s Putinem a Trumpem. Oznámení přichází po dřívějších ohlášeních z Ruska a USA.
Mluvčí ministerstva Mao Ning novinářům v Pekingu sdělila, že půjde o první takové setkání vůdců Číny, Ruska a Spojených států. „Hlavy států si podrobně vymění názory na ochranu světového míru a podporu strategické stability ve vztazích mezi velmocemi, což má přelomový význam,“ zdůraznila.
Putinovi to dává status předního světového lídra, přestože Rusko objektivně není ve stejné váhové kategorii jako USA a Čína.