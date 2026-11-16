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Nová Jalta? Setkání „velké trojky“ v Číně znervózňuje svět. Ukáže se, kdo je šéf

Jan Hron
  20:00
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Portréty ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga u památníku Velké trojky v blízkosti Livadijského paláce, kde se konala Jaltská konference. (16. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Třístranná schůzka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, jeho amerického protějšku Donalda Trumpa a šéfa Kremlu Vladimira Putina vyvolává obavy, že půjde o „novou Jaltu“, která rozhodne o osudu Ukrajiny a dalších států. Kdo však bude novodobý Roosevelt? A kdo Churchill a Stalin? Odlišné zájmy jednotlivých zemí a zvláštní rezervovanost Pekingu naznačují, že Putinova a Trumpova očekávaní zřejmě nebudou naplněna.

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo, že čínský prezident Si Ťin-pching uspořádá v Šen-čenu čínsko-rusko-americký summit s Putinem a Trumpem. Oznámení přichází po dřívějších ohlášeních z Ruska a USA.

Mluvčí ministerstva Mao Ning novinářům v Pekingu sdělila, že půjde o první takové setkání vůdců Číny, Ruska a Spojených států. „Hlavy států si podrobně vymění názory na ochranu světového míru a podporu strategické stability ve vztazích mezi velmocemi, což má přelomový význam,“ zdůraznila.

Putinovi to dává status předního světového lídra, přestože Rusko objektivně není ve stejné váhové kategorii jako USA a Čína.

Alexander Gabuev, ředitel Carnegie Russia Eurasia Center

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