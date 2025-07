Ve věku 102 let zemřel americký veterán. Ve stáří se stal hvězdou TikToku

Larson před třemi týdny společně s britsko-íránskou novinářkou Christiane Amanpourovou získal cenu Emmy za rozhovor k loňskému 80. výročí vylodění v Normandii. Američtí vojáci během takzvaného Dne D, který je považován za zásadní moment ve vývoji světové války, sehráli vůdčí roli. Den D vedl až k osvobození západní Evropy a porážce nacistického Německa.

„Náš milovaný Papa Jake zemřel 17. července ve věku 102 let. Odešel pokojně,“ napsala v neděli vnučka válečného veterána McKaela Larsonová na jeho účtu na TikToku. Lidé v komentářích příspěvku Larsonovi vyjádřil úctu. Hold mu vzdala také města v Normandii.

Larson se narodil 20. prosince 1922 ve městě Owatonna v Minnesotě. V roce 1938 vstoupil do Národní gardy, kde lhal o svém věku, jelikož mu bylo pouhých 15 let. V roce 1942 byl vyslán do Severního Irska. Stal se operačním seržantem a sestavil plánovací dokumentaci pro invazi Normandie.

Jsme ti, co měli štěstí, vzpomínal

Byl jedním z téměř 160 tisíc spojeneckých vojáků, kteří v Den D přistáli na normandském pobřeží. Larson na pláži Omaha přežil palbu kulometů. Bez úhony se dostal na útesy nad pláží, ze kterých Němci stříleli na americké vojáky.

„Jsme ti, co měli štěstí,“ řekl Larson agentuře AP v červnu, když při 81. výročí Dne D promlouval na americkém hřbitově s výhledem na pláž Omaha.

Larson rovněž bojoval v bitvě v Ardenách, která trvala téměř měsíc a byla jedním z rozhodujících momentů války a porážky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Papa Jake za válečné zásluhy od Spojených států obdržel vyznamenání Bronzová hvězda a od Francie Řád čestné legie.

Dne 6. června 1944 se spojenecká vojska vylodila na břeh na pěti plážích s krycími názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, tehdy v nacisty okupované části Francie. Jenom v tento den bylo zabito 4 414 spojeneckých vojáků a dalších 73 tisíc padlo v následující bitvě o Normandii. Od června do srpna 1944 bylo v důsledku bojů zabito také na 20 tisíc francouzských civilistů.