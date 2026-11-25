Mnohem horší je ale skutečnost, že tyto součástky pocházely z Evropy a USA. Podle zprávy ukrajinské vojenské rozvědky, kterou získal server The Kyiv Independent, nesly součástky amerických firem CTS Corporation a Vishay Intertechnology a švýcarsko-francouzsko-italského výrobce ST Microelectronics kódy ze začátku tohoto roku.
Finanční zpravodajství by mělo jít po penězích za čipy stejně jako po penězích z drog. Někdo za každou součástku, která se dostala do Ruska, zaplatil a nějaká banka tu platbu zpracovala.