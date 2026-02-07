Jak to vidí Íránci: chtějí změnu, ale bojí se války. Trump nás zradil, tvrdí

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ladislav Kryzánek
  20:00
Nervozita, strach i naděje, to všechno se teď mísí v rozbouřených myslích obyvatel Íránu. Většina z nich zoufale touží po změně, zároveň se ale obávají dopadu možné války s Amerikou.

Tamní režim, který nedávno neváhal zmasakrovat tisíce vlastních obyvatel, čelí 47 let po islámské revoluci nejjistější realitě než kdykoliv předtím: krizi vlastní legitimity a věrohodné a závažné hrozbě vojenského útoku zvnějšku. Situace je natolik vyhrocená, že přežití režimu už nelze považovat za samozřejmost.

Nad žádnou z možností, které se vládcům v Teheránu nabízí, nemohou jásat. Buď přijmou Donaldem Trumpem vnucené dohody, nebo riskují zničení islámské republiky v její dnešní podobě.

Trump je lhář. Vyzval mládež k protestu a pak ji nechal zmasakrovat, přestože slíbil pomoc. Jeho vojenská operace na tom nic nezmění.

protestující v Teheránu

