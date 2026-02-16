Jak OSN ničí sama sebe. Albaneseová nenávidí Židy a prokazuje to už přes 10 let

Premium

Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území Francesca Albaneseová hovoří na tiskové konferenci v Kodani. (5. února 2025) | foto: Reuters

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Centrum Simona Wiesenthala ji označilo za „encyklopedii antiizraelismu“, jiní za „ostudu OSN“, za „levicovou hvězdu OSN“ anebo „chodící symbol nejodpornější směsice rasismu a lidských práv“. To je ale jen odvar ve srovnání s tím, jak Franceska Albaneseová mluví o Židech.

Do funkce zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva na palestinských územích byla tato 49letá Italka jmenována v roce 2022, zřejmě na základě prokázané nenávisti proti Židům, dalo by se s nadsázkou říci. Třeba v roce 2014 napsala, že „Amerika je zotročena židovskou lobby“. V témže roce ještě přidala zprávu, ve které stanici BBC napadla, že „izraelská lobby je evidentně ve vašich žilách“, a hovořila o „orwellovské noční můře“ způsobené „opět izraelskou chamtivostí“.

Albaneseová například 7. října 2023, v hodinách, kdy palestinští teroristé Hamásu ještě masakrovali 1 200 lidí v Izraeli, zlehčovala zvěrstva a prohlašovala, že „dnešní násilí je třeba vnímat v širším kontextu“.

