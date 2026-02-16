Jak OSN ničí sama sebe. Albaneseová nenávidí Židy a prokazuje to už přes 10 let

Do funkce zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva na palestinských územích byla tato 49letá Italka jmenována v roce 2022, zřejmě na základě prokázané nenávisti proti Židům, dalo by se s nadsázkou říci. Třeba v roce 2014 napsala, že „Amerika je zotročena židovskou lobby“. V témže roce ještě přidala zprávu, ve které stanici BBC napadla, že „izraelská lobby je evidentně ve vašich žilách“, a hovořila o „orwellovské noční můře“ způsobené „opět izraelskou chamtivostí“.
Albaneseová například 7. října 2023, v hodinách, kdy palestinští teroristé Hamásu ještě masakrovali 1 200 lidí v Izraeli, zlehčovala zvěrstva a prohlašovala, že „dnešní násilí je třeba vnímat v širším kontextu“.