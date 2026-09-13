Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak „hacknout“ stárnutí. Američané hledají elixír mládí, dlouhověkost je nový trend

Hedvika Millerová
Premium

Fotografie zachycuje kontroverzní experiment, při kterém Bryan Johnson v rámci svého projektu zaměřeného na dlouhověkost a omlazování (Project Blueprint) podstoupil výměnu krevní plazmy se svým synem a také se svým tehdy sedmdesátiletým otcem. Zkumavky v jejich rukou obsahují odebranou krev, která se následně v laboratoři separovala na plazmu a další krevní složky. | foto: archiv MF DNES

Od naší spolupracovnice v USA - Za sen o věčném mládí jsou Američané ochotni platit miliony. Jedním z nových trendů je takzvané „longevity“, tedy česky dlouhověkost. Cílem není jen dožít se vysokého věku, ale především prožít delší život bez vážných chronických nemocí.

Pozoruji to kolem sebe už delší dobu a nemusím chodit daleko. Osobně znám pár lidí, kteří do sebe dokážou doslova nasypat desítky vitaminů, minerálů a dalších doplňků denně. „Rozhodně neuškodí a po nových náhražkách toho, co si moje tělo nestačí vzít z jídla, se cítím daleko lépe,“ vysvětluje můj dlouholetý kamarád Joseph. Je mu 66 let a doma má velkou polici v kuchyni plnou nejrůznějších doplňků stravy – od vitaminu C přes kreatin a kolagen až po magnesium. Považuji to za extrém, Joseph za rutinu. Když někam odjíždí, potřebuje na vitaminy skoro celý kufr.

Změny už registrují také restaurace, mění podle toho své jídelníčky. Někteří zákazníci totiž chtějí menší porce a jídlo si vybírají jinak než dříve.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Jak „hacknout“ stárnutí. Američané hledají elixír mládí, dlouhověkost je nový trend

Premium
Fotografie zachycuje kontroverzní experiment, při kterém Bryan Johnson v rámci...

Od naší spolupracovnice v USA Za sen o věčném mládí jsou Američané ochotni platit miliony. Jedním z nových trendů je takzvané „longevity“, tedy česky dlouhověkost. Cílem není jen dožít se vysokého věku, ale především prožít...

13. září 2026

Zemanův mutant mi udělal reklamu. Keblúšek o ČT i vstupu do politiky

Premium
Vladimír Keblúšek (8. září 2026)

Bývalý novinář Vladimír Keblúšek kandiduje za Naše Česko na Chebsku do Senátu i v komunálních volbách. Působil v ČT i na Nově, proslavil se třeba odhalením takzvané lánské schůzky a pečlivě sleduje...

13. září 2026

Kabelky přímo z jeskyně. Malá dílna na Santorini láká zákazníky z celého světa

Podnikatelka Iota Zaggleová (10. srpna 2026)

Iota Zaggleová prodává své ručně šité kožené výrobky v malém skalním výklenku na řeckém ostrově Santorini. Z nenápadného prostoru si během několika let vybudovala podnik s klientelou ve 34 zemích,...

13. září 2026

Ex ji zmlátil do krve, tak se vyfotila s monoklem. A zrodila se Balada o sexuální závislosti

Fotografie Nan Goldinové měsíc po napadení expřítelem. Ze série Balada o...

Své přátele fotila při divokém sexu, na záchodě, na smrtelné posteli i v rakvi. Nan Goldinová se zapsala do dějin jako revoluční fotografka newyorské umělecké scény i jako nezdolná aktivistka, která...

13. září 2026

Izrael před volbami rozpoutal válku s Londýnem. Netanjahu už frustruje i USA

Premium
Kombinace snímků izraelského ministra zahraničí Gideona Saara (vlevo) a jeho...

Izrael po britských sankcích na jeho zboží zavírá konzulát, vypovídá britské pracovníky a zakazuje vstup některým britským státníkům. Vyhrocený spor zároveň ukazuje na rostoucí napětí mezi Izraelem a...

12. září 2026

Je nejlépe placeným voleným lídrem na světě. A teď mu ještě výrazně přidají

Singapurský premiér Lawrence Wong na oficiální návštěvě v Bangkoku, Thajsku....

Post singapurského premiéra je nejlépe placenou pozicí demokraticky voleného světového lídra na světě. A současný držitel tohoto úřadu Lawrence Wong tento týden oznámil navyšování vládních platů. To...

12. září 2026  19:19

Slovesa felit nebo flexit se v jazyce uchytí, skibidi má menší šanci, říká lingvistka

Bohemistka Hana Dufková (2026)

Čeština se proměňuje na několika různých úrovních, vychází to i z různých komunikačních situací, které lidé zažívají, říká bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková. Komunikace...

12. září 2026  19:17

Magyar chce změnit zákon o adopcích pro stejnopohlavní páry. Za Orbána to nešlo

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla...

12. září 2026  19:14

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

ilustrační snímek

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...

12. září 2026  13:30,  aktualizováno 

Rusko muselo v srpnu zavřít svá letiště téměř tisíckrát. Ukrajina zvyšuje tlak

Cestující čekají na odlet zpožděných letů na mezinárodním letišti Chrabrovo...

Rusko muselo za srpen zavřít svá letiště téměř tisíckrát, šlo tak o nejhorší měsíc pro civilní letectví v zemi od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mohou za to zejména ukrajinské drony, ruský...

12. září 2026  18:59

Skladem zbraní bulharského majitele s vazbami i na Vrbětice otřásl výbuch. Opět

ilustrační snímek

Muničním skladem ve středním Bulharsku v noci na dnešek otřásl výbuch a vypukl tam požár. Areál patří firmě EMKO obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Ministerstvo vnitra nevylučuje, že mohlo jít...

12. září 2026  9:15,  aktualizováno  18:30

Oběma sestrám selhaly ledviny, pomohla rodina. Jedné matka, druhé nevlastní otec

ilustrační snímek

Dvě sestry, dvě selhání ledvin a dva dárci v jedné rodině. Evě darovala ledvinu její matka, Kateřině o šest let později nevlastní otec. Právě transplantace od žijících dárců přitom podle odborníků...

12. září 2026  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×