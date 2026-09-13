Pozoruji to kolem sebe už delší dobu a nemusím chodit daleko. Osobně znám pár lidí, kteří do sebe dokážou doslova nasypat desítky vitaminů, minerálů a dalších doplňků denně. „Rozhodně neuškodí a po nových náhražkách toho, co si moje tělo nestačí vzít z jídla, se cítím daleko lépe,“ vysvětluje můj dlouholetý kamarád Joseph. Je mu 66 let a doma má velkou polici v kuchyni plnou nejrůznějších doplňků stravy – od vitaminu C přes kreatin a kolagen až po magnesium. Považuji to za extrém, Joseph za rutinu. Když někam odjíždí, potřebuje na vitaminy skoro celý kufr.
Změny už registrují také restaurace, mění podle toho své jídelníčky. Někteří zákazníci totiž chtějí menší porce a jídlo si vybírají jinak než dříve.